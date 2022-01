Mattarellas Wiederwahl : Präsident wider Willen

Aktualisiert am

Wenn die Pflicht ruft: Sergio Mattarella am Sonntag Bild: EPA

Siebzig Sekunden dauerte die Ansprache von Sergio Mattarella zu seiner Wiederwahl. Nach einer Woche schrillen Parteiengezänks und byzantinischer Wahlvorgänge im Plenumssaal des Abgeordnetenhauses dürften es viele Italiener am Samstagabend als wohltuend und beruhigend empfunden haben, die vertraute Stimme ihres Präsidenten aus dem Quirinalspalast zu hören. Die sorgsam gesetzten Worte. Die etwas abgehackte Intonation. Das leichte Lispeln.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Nicht der Anflug eines Lächelns war beim wiedergewählten Präsidenten zu erkennen, der am Donnerstag zu seiner zweiten Amtszeit von sieben Jahren vereidigt werden soll. Auch nicht bei seinen pflichtschuldigen Dankesworten an die Parlamentarier, die ihm mit der deutlichen Mehrheit von 759 der insgesamt 1009 Stimmen das Vertrauen ausgesprochen hatten. Überhaupt wogen Worte wie „Pflicht“ und „Verantwortung“ zentnerschwer in den wenigen Sätzen der Ansprache.