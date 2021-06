Minister tritt zurück : Ein Kuss zu viel in Corona-Zeiten

Zerknirscht, aber schon im Freizeitlook begründete Matt Hancock seinen Rücktritt am Samstag in einem Video. Er sehe die enormen Opfer, die jeder Einzelne im Kampf gegen die Pandemie gebracht habe, sagte er, und verstehe, dass gerade jene, die die Regeln erstellt hätten, diese auch einhalten müssten. „Deshalb musste ich zurücktreten“, sagte er. Es folgte Dank an seine Mitstreiter, und das war es. Der Mann, der in den vergangenen 16 Monaten das Gesicht des britischen Corona-Managements gewesen war, ist Geschichte. Dem Video vorausgegangen waren nervöse Stunden im Regierungsviertel. Am späten Freitagabend hatte die Boulevardzeitung The Sun ein Foto veröffentlicht, das den Gesundheitsminister vor seiner Bürotür eng umschlungen und vertieft in einen Kuss mit einer Mitarbeiterin zeigte.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Zum Verhängnis wurde dem 42 Jahre alten Hancock nicht so sehr, dass er ein verheirateter Familienvater ist – so viktorianisch ist selbst das restaurierte Königreich nicht mehr –, sondern der Zeitpunkt der Aufnahme. Am 6. Mai galten noch strenge Kontaktbeschränkungen. Bis zum 17. Mai waren die Briten aufgerufen, nicht einmal ihre Großmutter zu umarmen.