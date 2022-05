Taiwanische Matsu-Inseln : Wo China wie Russland angreifen könnte

Bei gutem Wetter kann man von Matsu aus die chinesischen Baggerschiffe sehen, die Sand für die Bauindustrie vom Meeresboden kratzen. Das ist lukrativ, aber es ist auch mehr als das. Die Schiffe sind Teil der psychologischen Kriegsführung, mit der China versucht, Taiwan mürbe zu machen. In Matsu ist das besonders einfach, weil die taiwanische Inselgruppe nur neun Kilometer vor der chinesischen Küste liegt. Die eigene Hauptstadt Taipeh ist dagegen 170 Kilometer entfernt, so weit, dass man bei schlechtem Wetter Mühe hat, überhaupt dorthin zu kommen.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Die Baggerschiffe dringen oft in die sechs Kilometer breite Sperrzone ein, die die taiwanische Regierung rund um Matsu deklariert hat. Die Küstenwache sieht sich dann gezwungen, sie zu vertreiben. Im Jahr 2020 geschah das fast 4000 Mal. Das verschleißt Ressourcen und zerrt an den Nerven. Manchmal beschädigen die chinesischen Schiffe auch ein Unterwasserkabel. Dann fallen Internet und Telefon auf den Matsu-Inseln aus, und die Verwundbarkeit der Inselgruppe wird besonders sichtbar. Neulich drang ein chinesisches Zivilflugzeug in den Luftraum von Matsu ein, ohne sich zu identifizieren. In Taipeh glaubt man, dass China auch damit Taiwans Reaktion testen wollte.

Manche ziehen Parallelen zur Ostukraine

Im Kalten Krieg war Matsu ein wichtiger militärischer Außenposten für Taiwan und seine amerikanischen Verbündeten. Doch die meisten der einst 30.000 Soldaten wurden längst abgezogen. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist die Inselgruppe einmal mehr in den Fokus amerikanischer Militärstrategen gerückt. „Könnte Matsu zu einem taiwanischen Donezk werden?“, fragen sie in besorgten E-Mails an ihre taiwanischen Kollegen. Eine Blockade von Matsu gehört zu den gängigen Szenarien, die in amerikanischen Denkfabriken durchgespielt werden. Das Ziel wäre demnach, Druck auf die Regierung in Taipeh auszuüben, um sie zu Verhandlungen über eine Vereinigung mit China zu zwingen.

Viele taiwanische Beobachter halten das für unwahrscheinlich. „Das wäre so dumm“, sagt der Militärexperte Alexander Huang von der Tamkang University. „China weiß, dass es den Krieg nicht mehr stoppen könnte, wenn es ihn einmal begonnen hat. Sonst würde es Taiwan in die Unabhängigkeit treiben.“ Seit Jahrzehnten ist es eines der zentralen Ziele des chinesischen Militärs, eine solche Unabhängigkeitserklärung zu verhindern. Gerade erst hat der amerikanische Präsident Joe Biden Taiwan zugesichert, es im Falle eines chinesischen Angriffs zu verteidigen.

Alexander Huang leitet die internationale Abteilung der Nationalen Volkspartei (KMT), Taiwans wichtigster Oppositionspartei. In dieser Funktion fügt er sarkastisch hinzu, mit Matsu könne China die regierende Demokratische Fortschrittspartei (DPP) gar nicht unter Druck setzen. „Die DPP würde sagen, ‚nehmt das ruhig, das gehört zur Provinz Fujian‘“. Damit spielt er auf die Geschichte Matsus an und auf das Selbstverständnis seiner Bewohner. Nirgendwo sonst im Land bekommt die DPP weniger Stimmen. Der Grund: Die DPP betrachtet Taiwan als ein eigenständiges Land, das mit China nichts zu tun hat. Die meisten der gut 13.000 Bewohner von Matsu sehen sich dagegen als Bürger eines Landes, das es eigentlich gar nicht mehr gibt: der Republik China.

Taiwan heißt laut Verfassung „Republik China“

Sie löste vor 110 Jahren das chinesische Kaiserreich ab. Gegründet wurde die Republik von jener KMT, die heute in Taiwan die Opposition stellt. Die Truppen und viele Beamte der Republik flohen 1949 nach Taiwan, nachdem sie den Bürgerkrieg gegen Maos Rote Armee verloren hatten. Dort etablierten sie eine Militärdiktatur unter Führung Chiang Kai-sheks. Er verstand sich weiterhin als Führer von China und wollte von Taiwan aus das Land zurückerobern.