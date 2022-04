Ukraine-Krieg : Die neuen Massengräber von Mariupol

Am Friedhof des Dorfes Manhusch, das rund 20 Kilometer westlich der ukrainischen Hafenstadt Mariupol liegt, entstehen immer mehr Gräber. Russische Truppen haben die südöstliche Hafenstadt schon vor Wochen eingekesselt, kontrollieren auch Manhusch und Umgebung. Auf den 23. März datierte Satellitenaufnahmen des amerikanischen Unternehmens Maxar zeigen, wie der Friedhof des Dorfes zunächst um einige frische Gräber erweitert wurde.

Eine Woche später ist eine lange Reihe dazugekommen, augenscheinlich in einem Feld parallel zu einer Straße, in vier Segmenten, die laut Maxar jeweils 85 Meter lang sind. Ein Massengrab, urteilt das Unternehmen. Auf einer Aufnahme von Anfang April sind weitere Gräber dazugekommen.

Der Stadtrat von Mariupol wirft Russland vor, in Manhusch die Leichname von Zivilisten zu verscharren: Die sterblichen Überreste von 3000 bis 4000 Bürgern Mariupols könnten in dem Massengrab liegen, heißt es. Die Russen benutzten Lastwagen, um die Toten zu bringen. „In Mariupol ist das größte Kriegsverbrechen des 21. Jahrhunderts verübt worden“, teilte Bürgermeister Wadym Bojtschenko am Donnerstagabend über den Messengerdienst Telegram mit. „Das ist das neue Babyn Jar“, schrieb Bojtschenko weiter mit Blick auf das von Deutschen verübte Massaker in Kiew, bei dem 1941 mehr als 33 000 Menschen ermordet wurden. „Damals tötete Hitler Juden, Roma und Slawen. Jetzt vernichtet Putin Ukrainer.“ In Mariupol könnten Zehntausende Zivilisten getötet worden sein.

Stahlwerk bisher nicht eingenommen

Mariupol ist die größte aller von den russischen Truppen seit Februar eroberten oder eingekesselten ukrainischen Städte; und sie ist nun weitgehend zerstört. Von den einst weit mehr als 400.000 Einwohnern sind die meisten geflohen. Nach Kiewer Angaben wurden „Zehntausende“ Einwohner nach Russland abtransportiert. Verschiedene ukrainische Stellen schätzen, dass noch 50.000 bis 150.000 Menschen in der Stadt sind – die allermeisten von ihnen nun unter russischer Kontrolle.

Die Angreifer versuchen, die verbliebenen Verteidiger Mariupols aufzureiben. Aber sie sind bisher daran gescheitert, das Stahlwerk Asowstal einzunehmen, wo sich die Ukrainer verschanzt haben. Nachdem der russische Verteidigungsminister Sergej Schojgu am Donnerstag Putin die „Befreiung“ Mariupols meldete, erwiderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj: „Dass sie den größeren Teil Mariupols erobert haben, wissen wir alle.“ Aber es gebe noch „einige Tausend“ Menschen auf dem großen Gelände von Asowstal, und zwar Soldaten – unter ihnen laut Selenskyj 400 Verwundete – und dorthin geflohene Zivilisten. Kiew sei mit den Verteidigern ständig in Kontakt und habe den Russen einen Austausch von Verwundeten angeboten.

Schojgu hatte Putin versprochen, in „drei, vier Tagen“ könne man die „Arbeit“ in Mariupol zu Ende bringen. Angeblich, um eigene Soldaten zu schonen, befahl Putin dann aber, die Erstürmung von Asowstal abzubrechen und das Gelände lediglich so zu belagern, dass „keine Fliege“ durchkomme. „Die Russen haben Angst, das Werk zu stürmen“, kommentierte die Kiewer Ministerin für die besetzten Gebiete, Iryna Wereschtschuk, am Freitag. Doch die Russen würden auch Zivilisten nicht hinauslassen, um „auf diese Weise zusätzlich Druck auf unsere Militärs auszuüben“. Sie appelliere an die Weltgemeinschaft, einen Fluchtkorridor aus dem Stahlwerk zu schaffen.

Kritik auch an Selenskyj

Allerdings muss Selenskyj immer wieder erklären, warum man keinen Vorstoß auf das symbolträchtige Mariupol unternimmt, um die Stadt freizukämpfen. Immer wieder sagt der Präsident, dass die Ukraine „leider nicht so viele Waffen erhält, wie sie brauchte, um diesen Krieg schneller zu beenden“. Das gelte „insbesondere“ für die Befreiung Mariupols von den russischen Besatzern.

Am Donnerstag wurde Selenskyj noch deutlicher: „Wir können das nicht machen.“ Was bleibe, sei eine politische Lösung mit internationaler Beteiligung. Die Erwartungen an Selenskyj sind hoch. Der bekannte Journalist Jurij Butusow schrieb am Freitag, die Regierung könne sich nicht „auf Appelle an die Spitzenpolitiker der Welt beschränken. Das ist die Verantwortung des Oberbefehlshabers.“ Auch Butusow gestand aber ein, dass ein Kampf bei völliger Einkesselung immer sehr schwierig sei.

Im Stahlwerk hat sich eine Brigade der Marineinfanterie verschanzt sowie eine Einheit der Nationalgarde, die aus dem nationalistischen Asow-Bataillon hervorgegangen ist; das ist ein Anlass für die russische Propaganda, die Verteidiger als „Nazis“ darzustellen. Ein in Asowstal verbliebener Vertreter der Einheit, Swjatoslaw Palamar, sagte der BBC, die Russen haben das Stahlwerk unter anderem mit bunkerbrechenden Bomben angegriffen. Unter den Trümmern einiger Gebäude seien Zivilisten gefangen. Man lehne russische Aufforderungen, sich zu ergeben, ab, da man wisse, dass alle „Garantien“ Russlands „nichts wert sind“.

Botschaft „an das deutsche Volk“

Der Kommandeur der Marineinfanteriebrigade in Asowstal, Major Serhij Wolynskyj („Wolyna“), forderte in einem Appell „an das deutsche Volk“, den Bundespräsidenten und die Bundesregierung, den er der F.A.Z. über einen Messengerdienst übermittelte, Berlin möge „als Garant für den sicheren Auszug der Zivilbevölkerung und des Militärs aus der belagerten Stadt auftreten. Sie können das Leben von mehr als Hunderttausend Zivilisten, mehreren Tausend Angehörigen der ukrainischen Garnison und die Welt vor dem Bösen retten, das den Planeten zerstören kann.“ In Wolynskyjs Text heißt es weiter: „Mariupol ist noch zu retten! Die Welt muss endlich ‚Nie wieder‘ sagen und uns helfen.“ Die Menschen in der Stadt hungerten, und „in den Kellern liegen meine verwundeten Soldaten im Eiter ihrer Wunden“. Deutschland habe jetzt die Chance, „den Faschismus im Keim zu stoppen, ehe er alles um sich herum verbrennt“.

