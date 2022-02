Eltern erschossener Schüler : Auf Umwegen zum Erfolg gegen Remington

Eine Foto der Tatwaffe während einer Pressekonferenz in Turnbull am Dienstag. Bild: AP

Es war das viertschwerste zivile Massaker in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Adam Lanza, der am 14. Dezember 2012 in die Sandy-Hook-Grundschule in der Kleinstadt Newtown eindrang, erschoss zwanzig Erstklässler und sechs Angestellte, seine Mutter und sich selbst. Nun erhalten Verwandte der Getöteten zusammen 73 Millionen Dollar. Die Familien stimmten einem Vergleich mit dem Waffenunternehmen Remington zu, der das „Bushmaster“-Sturmgewehr hergestellt hatte, das der Massenmörder benutzte. An der Klage waren Familien von fünf ermordeten Schülern und vier erwachsenen Opfern beteiligt.

Die Hersteller von Gewehren und Revolvern sind durch das amerikanische Recht umfassend davor geschützt, dass Betroffene von Waffengewalt sie juristisch zur Verantwortung ziehen. Der „Lawful Commerce in Arms Act“, den der damalige Präsident George W. Bush unterzeichnete, hält ihnen Klagen vom Leib, die sich auf eine strafrechtliche Mitverantwortung für Gewalttaten berufen würden. Deswegen bezogen sich die Familien von Sandy Hook stattdessen auf Gesetze des Bundesstaates Connecticut zum Verbraucherschutz. Sie argumentierten, dass die Werbung von Remington Aggressionen und Straftaten legitimiert habe. Das Unternehmen ist inzwischen insolvent – die Vergleichssumme werden Versicherungen bezahlen.