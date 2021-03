Konflikt in Äthiopien : Das späte Eingeständnis eines Friedensnobelpreisträgers

Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed hat zugegeben, dass es Greueltaten an Zivilisten im Tigray-Konflikt gab. Die eritreische Armee soll sich zurückziehen – sie hatte ihn in der Region gegen einen gemeinsamen Gegner unterstützt.

Mehr als vier Monate benötigte Abiy Ahmed für das Eingeständnis. Aber schließlich scheint auch dem äthiopischen Ministerpräsidenten klargeworden zu sein, dass die Präsenz eritreischer Soldaten in seinem Land ihm nicht mehr nutzte, sondern dass sie zu einer Belastung geworden war. Und zwar nicht nur für die Bewohner der umkämpften Region Tigray – auch für ihn selbst und für seine Bemühungen, die Machtprobe mit der TPLF-Partei für sich zu entscheiden, die im vergangenen Herbst zu einer militärischen Auseinandersetzung eskaliert war. Die Berichte über Greueltaten, die den Eritreern zugeschrieben wurden, hatten sich so sehr gehäuft, dass es mit jedem Tag schwerer für Abiy geworden wäre, die Bevölkerung Tigrays nach dem Ende der Militäroperation für sich zurückzugewinnen.

Christian Meier Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Und so gab er zum ersten Mal offen zu, dass eritreische Soldaten in dem nördlichen Bundesstaat operieren und dass sie mutmaßlich Massaker an Zivilisten begangen haben. Das sei „inakzeptabel“, sagte Abiy in einer Rede vor dem Parlament in Addis Abeba am vergangenen Dienstag. „Wir haben das vier- oder fünfmal mit der eritreischen Regierung diskutiert.“