Marokko trotzt der Pandemie : Der König als Krisenmanager

Marokko hat schnell und drastisch reagiert. Kaum hatte die Corona-Pandemie das nordafrikanische Land erfasst, schottete es sich ab. Bis heute geht man in Rabat keine Risiken ein. Mehr als 28 000 Marokkaner sitzen seit der Schließung der Grenzen seit fast zwei Monaten im Ausland fest. Aber die Regierung hat ihnen bis heute nicht einmal einen Termin für eine Rückkehr genannt.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Verzweifelte marokkanische Migranten lassen sich schon für viel Geld von Menschenschmugglern aus Spanien in ihr Heimatland zurückbringen, das in seinem Kampf gegen das Virus zum Teil sogar die Europäer überholte: Seit Anfang April gilt die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Nach Anlaufschwierigkeiten bei der Produktion exportiert Marokko mittlerweile sogar den Gesichtsschutz nach Europa. Anders als Algerien scheint Marokko das Virus nach 188 Corona-Toten und mehr als 2300 Infektionen in den Griff zu bekommen.