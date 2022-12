Marokko im WM-Fieber : Fußball ist Königsache

Der staunende Jubel vereint politische Feinde. In Afrika und der arabischen Welt sind auf einmal alle nur noch Ma­rokkaner. Vor Kurzem standen Marokko und sein regionaler Rivale Algerien im Streit um die Westsahara noch am Rand eines Krieges. Nun zählen auch viele Al­gerier zu den größten Fans der „Löwen des Atlas“, wie die marokkanische Nationalmannschaft zu Hause genannt wird. „Heldenhaft. Historisch. Mabruk (Glückwunsch)“, titelte das größte algerische Sportportal DZfoot. Besonders das Spiel gegen Frankreich elektrisiert viele aus historischen Gründen, die in Afrika früher unter französischer Protektorats- oder Kolonialherrschaft lebten, wie Ma­rokko, Tunesien und Algerien. In Europa fieberten und feierten viele afrikanische Einwanderer mit.

In Marokko streift sich angeblich auch König Mohamed VI. das rot-grüne Trikot über. Manche Fans ließen sich sein Por­trät auf ihre T-Shirts drucken. Die Be­geisterung eint das ganze Land. An dem Erfolg hat auch Mohamed VI. mitgewirkt. Fußball ist Königssache. Er lässt nicht nur Stadien bauen. In Salé bei Rabat gründete er eine Akademie für den Nachwuchsförderung, die das Königshaus zu einem großen Teil finanziert. Die Mohamed VI.-Akademie nimmt nur Spieler im Alter von 13 und 18 Jahren auf. Scouts wählen sie im ganzen Land und in der europäische Diaspora aus. Einer der Absolventen ist der Stürmer Youssef En Nesyri, der Marokko mit seinem Tor ins Halbfinale gegen Portugal brachte. Ein Teil der Einnahmen aus den Transfers der dort ausgebildeten Profispieler fließt an die Akademie zurück.