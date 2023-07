Am Freitag war die Regierung über Migrationspolitik zerbrochen. Rutte kündigt nun an, die Rechtsliberalen nicht mehr in die vorgezogene Wahl zu führen. Damit endet eine turbulente Ära.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte will seine rechtsliberale Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) nicht in die vorgezogene Parlamentswahl im Herbst führen. Er führt die Regierungsgeschäfte aber als geschäftsführender Ministerpräsident weiter, bis nach der Wahl eine neue Regierung gebildet ist. Dann wolle er sich „aus der Politik zurückziehen“. Rutte teilte am Montagmorgen im Parlament in Den Haag mit, dass er das am Sonntag entschieden habe. Die geschäftsführende Regierung werde sich politisch Zurückhaltung auferlegen.

Damit endet demnächst nach dann vermutlich mehr als 13 Jahren eine teilweise turbulente Amtszeit. Im Kreis der Staats- und Regierungschefs der EU wird dann der Ungar Viktor Orbán der am längsten amtierende Ministerpräsident sein. Rutte ist zwar immer wieder als möglicher Kandidat für hohe Brüsseler Ämter genannt worden, darunter das des NATO-Generalsekretärs und das des EU-Ratsvorsitzenden. Er hatte aber bisher immer zurückgewiesen, daran interessiert zu sein. Am Montag sagte er: „In den vergangenen Tagen ist viel darüber spekuliert worden, was mich motiviert. Die einzige Antwort lautet: die Niederlande.“ Er machte deutlich: „Wenn nach den Wahlen ein neues Kabinett sein Amt antritt, werde ich mich aus der Politik zurückziehen.“ Das Amt des NATO-Generalsekretärs strebe er nicht an.

Am Anfang stand ein Bund mit Geert Wilders

Rutte hatte es vermocht, in Zeiten einer zersplitterten Parteienlandschaft immer neue Bündnisse zu schmieden und sie – mal länger, mal kürzer – zusammenzuhalten. Nach der Wahl 2010 hatte er ein Tabu gebrochen und eine Minderheitsregierung gebildet, die in den meisten Themen auf parlamentarische Duldung der rechtspopulistischen Partei für die Freiheit von Geert Wilders angewiesen war. Diese erste Regierung scheiterte schon 2012, aber aus Neuwahlen ging Rutte seinerzeit mit dem besten VVD-Ergebnis aller Zeiten als Sieger hervor; er regierte fortan allein mit der ebenfalls kurzfristig erstarkten Arbeiterpartei (PvdA).

2016 wurde Rutte wiedergewählt, musste wegen deutlicher eigener Verluste und Verluste der Sozialdemokraten aber ein kompliziertes Vier-Parteien-Bündnis mit den Christlichen Demokraten (CDA), den Linksliberalen (D66) und den moderaten Calvinisten der Christenunion (CU) eingehen. Das Kabinett trat kurz vor der Parlamentswahl 2021 zurück, die vier Parteien rauften sich in extrem langen Verhandlungen nach der Wahl aber noch einmal zusammen – bis die Koalition am Freitag der vorigen Woche abermals zerbrach. Der Streit drehte sich diesmal um eine Asylreform, genauer um den von Ruttes Partei abgelehnten Familiennachzug von Personen, die in den Niederlanden lediglich subsidiären Schutz genießen. Linksliberale und Christenunion wollten das Nachholen von Angehörigen erlauben, doch Rutte zog an der Stelle eine rote Linie.

Mehr zum Thema 1/

Das Land wird voraussichtlich im November eine vorgezogene Wahl abhalten. Nach dem Bruch der Koalition hatte Rutte am Freitagabend zunächst gesagt, dass er noch die „Energie und Ideen“ habe, um sich ein weiteres Mal zur Wahl zu stellen. Allerdings fügte er hinzu, dass er darüber noch nachdenken müsse und dass die Entscheidung bei seiner Partei liege.

Die Parteienlandschaft des Landes wird gerade abermals umgepflügt. Aus den Provinzwahlen war die neue Bauern-Bürger-Bewegung (BBB) voriges Jahr als stärkste Kraft hervorgegangen. Deren Vorsitzende Carline Van der Plas hatte bis vor kurzem stets deutlich gemacht, sich das Amt der Ministerpräsidentin nicht zuzutrauen. Nun aber ließ sie sich im Gespräch mit der Zeitung „de Volkskrant“ eine Hintertür offen. Wenn BBB als stärkste Kraft aus der vorgezogenen Parlamentswahl hervorgehen sollte, so wäre die Nachfolge Ruttes für sie nur dann eine Option, „wenn ich nur die Ministerpräsidenten für die Niederlande wäre“. Das „Aushängeschild“ des Landes im Ausland müsste dann der Außenminister sein, zitierte die Zeitung Van der Plas.

Das Parlament war am Montag aus seiner gerade begonnenen Sommerpause zurückgekehrt, um über das Ende der Regierung zu debattieren und über jene Themen zu entscheiden, die bis zur Wahl noch behandelt werden sollen. Rutte gab zu Anfang der Sitzung eine kurze Erklärung ab, in der er seinen Rückzug verkündete. Anschließend wurde die Sitzung für eine Stunde unterbrochen. Einen Misstrauensantrag zogen mehrere Oppositionsparteien zurück; ihre Vertreter bekundeten Rutte Respekt für seinen Schritt. Wilders sprach von einem „mutigen Entschluss“. Er fügte hinzu: „Ich bin davon überzeugt, dass er fand, immer das Richtige für die Niederlande zu tun.“ Der Grünen-Vorsitzende Jesse Klaver äußerte: „Die Ära Rutte ist jetzt wirklich vorbei. Die einzig richtige Entscheidung. Dafür habe ich Respekt.“