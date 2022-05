Hilfe aus Saporischschja : Wo die Retter Mariupols leben

Am Morgen gehört Saporischschja den Hunden. Aus allen Häusern treten sie in die grünen Seitenstraßen der südostukrainischen Industriestadt hinaus und beschnuppern ihre Nachbarn. Ein kurzer Schwatz unter weiß blühenden Bäumen, dann ziehen die Besitzer weiter. Saporischschja war einst als sozialistische Idealstadt am Ufer des mächtigen Flusses Dnipro geplant. Wild wachsende Grünflächen wechseln sich zwischen vergilbten Fassaden der 1930er Jahre mit akkurat gepflegten Beeten ab und lassen die Stadt wie die Verwirklichung einer Utopie der Verbindung von Mensch und Natur erscheinen. „Fast wie Mariupol“, sagt Sascha Protjah, der hier nach seiner Flucht in der Erdgeschosswohnung einer Freundin mit Blick in das satte Grün untergekommen ist.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Saporischschja liegt nur rund 50 Kilometer von der Front entfernt und ist zum Angelpunkt der Hilfe für das zerstörte und vom russischen Militär fast vollkommen besetzte Mariupol geworden. Mehr als 115.000 Flüchtlinge kamen bisher hier an, zuletzt die Busse mit den aus dem umkämpften „Asowstal“-Gelände geretteten Zivilisten. In Saporischschja wird das wenige, was an Hilfsgütern vorbei an den russischen Kontrollposten in die besetzten Gebiete gelangt, losgeschickt. Und hier haben die zahllosen Freiwilligen, die den Menschen im Süden und Osten zu Hilfe kommen wollen, eine Basis aufgebaut.

Möglichst nah an der Heimat bleiben

Sascha Protjah hat in Mariupol bis zur „zweiten Phase“ des Krieges, wie man in der Ukraine die am 24. Februar begonnene russische Invasion nennt, experimentelle Dokumentarfilme gedreht. Er schaffte es mit einem der letzten Züge aus der Stadt, seine Mutter konnte er erst Wochen später nachholen. Sascha erzählt von der kurzen Blüte, die Mariupol in den letzten acht Jahren erlebt hatte. Damals trat die Industriestadt am Asowschen Meer aus dem Schatten der großen Schwester Donezk, in der prorussische Separatisten ihre Herrschaft aufgebaut hatten. Künstler, Intellektuelle und viele andere flohen aus den selbst ernannten „Volksrepubliken“ nach Mariupol und machten die Stadt für Sascha zu einem aufregenden Ort.

Nun hat er in der Wohnung der Freundin, die vor der nahenden Front in die Westukraine geflohen ist, einen Hub für Hilfsgüter aufgebaut, die sein Filmkollektiv sammelt und Richtung Mariupol weiterschicken will. Die nahen Vorstöße der Russen schrecken Sascha nicht. Er will hierblieben, möglichst nah an der Heimat, und nicht nutzlos sein.

Doch ist das Material einmal in Saporischschja angekommen, fängt der schwierigste Teil erst an. Welchen unvorstellbaren Mut der erfordert, davon können Anja Jegurtowa und Jurij Luschkawoj erzählen. Anja, eine junge Frau mit riesiger dunkler Sonnenbrille und vollen Lippen, wuchs in einem Dorf nahe Donezk auf. Sie war 18, als die von Russland unterstützten Separatisten den Krieg im Donbass vom Zaun brachen. Später zog Anja nach Kiew, doch als die russische Invasion im Februar begann, merkte sie, dass sie nicht weiter fliehen konnte.