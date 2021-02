Vereidigung als Regierungschef : Vier Minuten vor zwölf für Draghi

Gerade einmal zehn Tage hat Mario Draghi für die Zusammenstellung seiner Regierungsmannschaft gebraucht. Am Mittwoch vor einer Woche war der 73 Jahre alte Ökonom von Staatspräsident Sergio Mattarella mit der Bildung einer Regierung „von hohem Profil“ beauftragt worden. Schon am Samstagmittag erfolgte im Quirinalspalast die Vereidigung der 67. italienischen Regierung seit der Gründung der Republik 1946.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Es war eine schmucklose Zeremonie in prunkvollem Ambiente. Die 23 Ministerinnen und Minister nahmen, mit FFP2-Masken vor Mund und Nase, auf Stühlen im erforderlichen Hygieneabstand voneinander Platz, ehe sie einzeln zur Unterfertigung ihrer Ernennungsurkunden aufgerufen wurden. Als Erster legte Draghi, vielleicht nicht zufällig schon vier Minuten vor zwölf Uhr, den Eid ab. Es folgten die Kabinettsmitglieder.

Kein Handschlag, aber ein „Familienfoto“

Auf den üblichen Handschlag des Präsidenten wurde verzichtet. Das Kabinett Draghi ist das erste, das schon unter Bedingungen der Pandemie seine Arbeit aufnimmt, statt in diese Aufgabe erst hineinzuwachsen zu können beziehungsweise zu müssen. Immerhin gab es , nach der Zeremonie und in einem anderen Raum noch das traditionelle „Familienfoto“ der versammelten Ministerriege mit ihrem neuen Chef – ohne Abstand und ohne Maske.

Vor Draghis Sprint zu seiner „gemischten Regierung“ aus Fachleuten und Politikern hatte sich dessen glückloser Amtsvorgänger Giuseppe Conte drei Wochen lang gemüht, seine gestürzte Linkskoalition zu erneuern, zu erweitern oder sonstwie zu retten. So geräuschvoll und zäh das Scheitern Contes gewesen war, so still und glatt gingen Draghis Verhandlungen über die Bühne.

Der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank hielt das Heft von Beginn an fest in der Hand, ließ das Publikum über seine Personalpläne im Dunkeln. Zwischen den eng getakteten Gesprächsrunden mit den Parteien, Sozialpartnern und Interessengruppen gab er nur dürre Erklärungen ab. Es gab keine Durchstechereien zur Kabinettsliste, allenfalls ein paar richtige und viele falsche Mutmaßungen, ehe Draghi am Freitagabend, abermals im Quirinalspalast, dem Präsidenten seine Regierungsmannschaft präsentierte und sie anschließend öffentlich verlas.

Mattarella nahm die Ministerliste ohne Vorbehalte an und setzte die Vereidigung des neuen Kabinetts auf den folgenden Tag fest. Die gemäß Verfassung binnen zehn Tagen erforderlichen Vertrauensabstimmungen im Senat und in der Abgeordnetenkammer sind für Mittwoch und Donnerstag vorgesehen.

Draghis Kabinett markiert gegenüber der Regierungsmannschaft seines Amtsvorgängers einerseits Kontinuität, vor allem aber einen Bruch – und wohl auch einen Qualitätssprung. Immerhin acht Minister übernahm der parteilose Wirtschaftsprofessor Draghi von dem parteilosen Juraprofessor Conte. Die wichtigsten „Überlebenden“ sind Außenminister Luigi Di Maio von der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung und die parteilose Spitzenbeamtin Luciana Lamorgese im Innenresort. Auch Gesundheitsminister Roberto Speranza von der kleinen Linkspartei „Freie und Gleiche“ behält seinen Posten, ebenso wie Kulturminister Dario Franceschini und Verteidigungsminister Lorenzo Guerini, beide von den Sozialdemokraten.

15 Männer, 8 Frauen

Das neue Kabinett umfasst wie das alte 23 Ministerposten, wobei es einige Neuausrichtungen und Umschichtungen zwischen den Ressorts gibt. 15 Minister gehören dem guten halben Dutzend Regierungsparteien an – von der Rechten über die Mitte bis zur Linken –, acht sind parteilose Fachleute. Über vier Kabinettsposten verfügt die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung, die stärkste politische Kraft in beiden Kammern. Jeweils drei Minister stellen die Sozialdemokraten, Silvio Berlusconis liberal-konservative Forza Italia sowie die rechtsnationalistische Lega des früheren Innenministers Matteo Salvini, die mit dem liberalen Ökonomen Giancarlo Giorgetti das Schlüsselressort für Wirtschaftsentwicklung besetzt. Jeweils einen Posten stellen die linken Kleinparteien „Freie und Gleiche“ sowie Italia Viva des früheren Ministerpräsidenten Matteo Renzi. Auch das Verhältnis von Männern und Frauen ist 15 zu acht, was von manchen, die eine paritätische Geschlechteraufteilung erhofft hatten, als enttäuschend beschrieben wurde.

Die politisch-programmatische Ausrichtung des Kabinetts Draghi lässt sich an den berufenen Fachleuten ablesen – und hierin besteht auch der markante Bruch mit der Vorgängerregierung. Neue Justizministerin ist die ehemalige Präsidentin des Verfassungsgerichts Marta Cartabia, die die die überfällige Justizreform vorantreiben muss. Finanzminister wird Daniele Franco, stellvertretender Gouverneur der Notenbank.

„Hat es sich dafür gelohnt?“

Als weitere Experten ohne Parteibindung bekleiden die Manager Vittorio Colao als Minister für Innovation und Digitalisierung, Roberto Cingolani für Umwelt und ökologischen Wandel sowie der Ökonom Enrico Giovannini für Verkehr und Infrastruktur Schlüsselposten im Kabinett Draghi. Es sind diese von erfolgreichen Unternehmern und Finanzverwaltern besetzten Ressorts, die maßgeblich über die Verwendung der gut 209 Milliarden Euro aus dem „Wiederaufbaufond“ der EU entscheiden werden.