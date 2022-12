In unruhiger See

In unruhiger See :

In unruhiger See : Thailändisches Marineschiff gesunken

Nach dem Kentern eines thailändischen Marineschiffs am Sonntagabend suchen die Rettungsmannschaften weiter nach 31 vermissten Besatzungsmitgliedern. Die HTMS Sukhothai war während einer Patrouillenfahrt im Golf von Thailand gesunken, etwa 37 Kilometer vor der Küste der Provinz Prachuap Khiri Khan. Nach Angaben der Königlichen Thailändischen Marine konnten zunächst 75 Menschen gerettet werden. Einige von ihnen seien schwer verletzt.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Der Marine zufolge war das Schiff in hohe Wellen geraten. Sie veröffentlichte ein Video, das die aus amerikanischer Produktion stammende Korvette in einer extremen Schieflage zeigt. Durch diese Lage sei Seewasser in das Schiff gelangt und habe einen Stromausfall verursacht, wodurch der Motor nicht mehr funktioniert habe, berichtete die thailändische Presse. In Folge von immer mehr einlaufendem Wasser sei das Schiff schließlich gekentert.

Zumindest ein Teil der Besatzung konnte das Schiff noch rechtzeitig verlassen. Ein Video zeigt Menschen in einem Rettungsboot, die an einem Schiff festmachten. Es hieß, die Geretteten seien etwa drei Stunden auf dem Meer getrieben. Die Marine wies Berichte zurück, wonach ein Besatzungsmitglied bereits gestorben sei.

Mehr zum Thema 1/

An der Suchaktion am Montag waren Marineangaben zufolge zwei Hubschrauber, zwei Fregatten und ein amphibisches Schiff beteiligt. Die unruhige See erschwerte die Rettungsarbeiten. Der Presse nach war HTMS Sukhothai etwa 36 Jahre im Einsatz und für die Luftverteidigung sowie die U-Boot-Abwehr ausgerüstet. Zuletzt war in Thailand im Zweiten Weltkrieg ein thailändisches Marineschiff nach einem Torpedoangriff gesunken.