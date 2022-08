10 Jahre Marikana-Massaker : Ein nicht vergessenes Grauen für Südafrika

Viel trockenes Gestrüpp und mittendrin ein Felshügel. Kein Weg führt zu der mittlerweile berühmten „Koppie“, wie die Südafrikaner den Hügel nennen, kein Hinweisschild ist zu sehen, auch keine Gedenktafel. Wer lange sucht, entdeckt ein kleines Kreuz auf dem Hügel. Jemand hat es mit weißer Farbe auf einen Felsen gemalt.

Zehn Jahre ist es her, seit sich auf dem unspektakulären Steinhaufen ein Grauen ereignete, das bis heute in Südafrika nicht vergessen ist. Streikende Bergarbeiter hatten sich dort versammelt. Einige waren mit traditionellen Speeren, Macheten und Stöcken bewaffnet. Ein Showdown stand bevor. Das wusste jeder, denn in den Tagen zuvor war ein wilder Streik in der Platinmine Marikana eskaliert. Zehn Männer – Bergarbeiter, Wachleute und Polizisten – waren getötet worden. Am Donnerstag, dem 16. August 2012, rückte Südafrikas Polizei zur Koppie aus.