Rezeption Elisabeths in Afrika : Mandela nannte sie „Lizzie“

Als Prinzessin ist sie einst in Kenia zu Bett gegangen. Nach dem Aufwachen war sie Königin. Die damals 25 Jahre alte Elisabeth war mit ihrem Ehemann Prinz Philip auf Safari im kenianischen Aberdare-Nationalpark, als sie am 6. Februar 1952 vom Tod ihres Vaters, König George VI, erfahren hatte. Das junge Ehepaar wollte Wildtiere beobachten.

Wie ein Freund von Prinz Philip später berichtete, kletterte sie an jenem Tag vor dem Morgengrauen auf einen Aussichtspunkt in den Baumkronen und beobachtete einen am Himmel kreisenden Adler. Dies sei ungefähr zu der Zeit des Todes ihres Vaters gewesen, von dem sie mehrere Tausend Kilometer entfernt natürlich nichts ahnen konnten. Elisabeth und Philip hatten in der Wildnis in Kenia später als ein Großteil der Weltöffentlichkeit vom Tod des Monarchen erfahren. Dies geschah später am Tag in einer Lodge. Dort erfuhr zunächst Prinz Philip vom Tod des Königs und überbrachte seiner Gattin im Garten die traurige Nachricht. Wenige Stunden später reisten die beiden zurück nach Großbritannien.

Während die Welt um den Tod der britischen Königin trauert, verpasst es in Kenia kein Kommentator darauf hinzuweisen, dass sie in Ostafrika zur Königin wurde. Immer wieder werden die Schwarz-Weiß-Filmaufnahmen ihres damaligen Besuchs im Fernsehen gezeigt. Elisabeth II. hat danach drei weitere Male Kenia besucht: 1972, 1983 und 1991.

Umgekehrt ist der afrikanische Kontinent für die britische Königin während ihrer gesamten Lebenszeit von besonderer Bedeutung gewesen. Berühmt ist Elisabeths Freundschaft mit Nelson Mandela, der sie vermutlich als einziger ausländischer Staatschef mit ihrem Vornamen, ohne Titel ansprechen durfte. Wie vertraut die beiden miteinander umgingen, enthüllte Mandelas Tochter Zindzi vor einigen Jahren. Demnach hatte der frühere Widerstandskämpfer gegen die Apartheid und spätere südafrikanische Königin für die britische Königin sogar einen Kosenamen: Lizzie. Briefe an Mandela unterschrieb sie mit „Your sincere friend, Elizabeth R.”

Beobachter loben Gesten gegenüber früheren Kolonien

Die beiden waren in ähnlicher Weise Meister einer stillen Diplomatie. Ein Jahr nach der Wahl Mandelas zum Staatspräsidenten war die Königin nach Kapstadt gereist. Der Besuch galt nach der Apartheid als ein wichtiges Symbol eines Neuanfangs und der Aufnahme Südafrikas in die internationale Gemeinschaft. Beobachter priesen die Königin dafür, sich mit solchen Besuchen und Gesten gegenüber den früheren Kolonien geschickt verhalten zu haben. Der zur Regierungspartei aufgestiegene Afrikanische Nationalkongress (ANC) bereitete ihr einen großen Empfang, obwohl er zuvor vehement gegen die weiße Vorherrschaft gekämpft hatte. Vor allem Mandela zeigte immer wieder deutlich seine Wertschätzung und seinen Respekt für die Königin, die ihn schon drei Jahre vor seiner Präsidentschaft als Vertreter Südafrikas auf ein Commonwealth-Treffen eingeladen hatte. Auf unaufdringliche Weise machte der südafrikanische Staatsmann aber auch deutlich, dass sich das souveräne und demokratische Südafrika nun auf Augenhöhe mit der früheren Kolonialmacht befindet.

Am Freitag trafen aus Afrika unzählige Kondolenzbekundungen ein. Südafrikas derzeitiger Präsident Cyril Ramaphosa bezeichnete die britische Königin als „außergewöhnliche und weltbekannte Persönlichkeit mit einem bemerkenswerten Leben“. Ihr Engagement und ihre Hingabe während ihrer langen Regentschaft seien beispielhaft für die ganze Welt. Er erinnerte sich an eine Begegnung auf dem letzten Commonwealth-Treffen 2018 in London. Dort hätten sie einige Zeit gemeinsam damit verbracht, Briefe von Mandela an sie zu lesen. Der anglikanische Erzbischof von Kapstadt, Thabo Makgoba, berichtete von einem Empfang zehn Jahre zuvor im Buckingham Palast 2008, als er neben der Königin gestanden und Gäste begrüßt habe. „Sie hatte für jeden eine Anekdote zu seinem Heimatland bereit. ‚Oh Südafrika. Oh, Burundi‘. Ihr Detailwissen war erstaunlich und ihr Bemühen, sich jedem individuell zuzuwenden“. In Kenia teilte der Sieger der jüngsten Präsidentschaftswahl, William Ruto, mit, die „herzlichen Beziehungen, die sie mit Kenia unterhielt zu vermissen“.

Andere betrachten die Königin jedoch weiterhin als Repräsentantin der britischen Kolonialzeit in Afrika. Südafrikas radikale Oppositionspartei Economic Freedom Fighters (EFF) schrieb, sie sehe die Königin als Vorsitzende einer Institution, die aus der brutalen Unterdrückung von Millionen Menschen auf der Welt entstanden sei und weiterhin davon profitiere. „Wir trauern nicht, denn für uns ist ihr Tod eine Erinnerung an eine sehr tragische Zeit in der Geschichte Südafrikas und Afrikas.“

Das Treetops Hotel in Kenia, in dem die spätere Königin und Prinz Philip 1952 die Nacht verbrachten, ist mittlerweile weltberühmt. Zwei Jahre nach ihrer Abreise brannte die baumhausähnliche Konstruktion während eines Rebellenaufstands nieder, wurde danach aber größerer und moderner wieder aufgebaut. In diesem Jahr jedoch kam die Nachricht, das Hotel müsse – als Folge der Corona-Pandemie – endgültig seine Türen schließen. Jim Corbett, ein Begleiter, schrieb einst in das Gästebuch des Hotels: „Zum ersten Mal in der Geschichte der Welt kletterte ein junges Mädchen eines Tages als Prinzessin auf einen Baum und kletterte am nächsten Tag als Königin wieder herunter, nachdem sie ihr aufregendstes Erlebnis gehabt hatte.“ Dieser Ort ist nun auch Geschichte.