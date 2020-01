Neuer Regierungschef in Malta : Kandidat der Kontinuität

In Malta folgt auf den zurückgetretenen Regierungschef Muscat sein Parteifreund Abela. Kann er das verlorene Vertrauen in die Politik zurückgewinnen? Der ungesühnte Mord an der Journalistin Galizia erschüttert den Inselstaat bis heute.

So feiern Sieger: Der Kongress, bei dem der maltesische Ministerpräsident Joseph Muscat offiziell von seinen Ämtern an der Spitze der linken Arbeiterpartei und der Regierung in Valletta zurücktrat, war ein Jubelfest. Der Corradino Sports Pavilion in Paola südlich der Hauptstadt war mit Mitgliedern und Anhängern der Partei schon lange vor Beginn der Veranstaltung vom Samstag überfüllt. Wie gut, dass die Abschiedsrede Muscats für all jene, die draußen bleiben mussten, auf Großleinwänden vor der Sporthalle übertragen wurde. Zum neuen Parteichef wurde später der 42 Jahre alte Abgeordnete Robert Abela gewählt, Sohn des früheren Präsidenten George Abela. An diesem Montag soll Abela im Parlament als neuer Ministerpräsident vereidigt werden.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Gut eine Stunde lang zog der scheidende Partei- und Regierungschef – mit 45 Jahren eigentlich viel zu jung für den Rückzug von Führungspositionen – die Bilanz seiner Erfolge. Tatsächlich hat Muscat fast schon eine Epoche in der maltesischen Politik geprägt. Nach der Niederlage des „Partit Laburista“ bei den Parlamentswahlen vom März 2008 gegen die konservative Nationalistische Partei übernahm Muscat im Juni darauf den Vorsitz vom langjährigen Parteichef Alfred Sant und führte die Arbeiterpartei nach fünf Jahren Opposition zurück an die Macht. Der Sieg bei den Parlamentswahlen vom März 2013 und seine Wiederwahl bei den vorgezogenen Wahlen vom Juni 2017 seien nur zwei von insgesamt zehn ununterbrochenen Wahlsiegen – von Kommunal- bis zu Europawahlen – seit 2009 gewesen, rechnete Muscat seinen begeisterten Anhängern vor. Es heißt, Muscat habe sich das lateinische Wort „invictus“ (unbesiegt) auf den rechten Bizeps tätowieren lassen.