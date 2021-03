Mallorca und die Urlauber : „Die Osterwoche birgt ein extremes Risiko“

Touristen aus Berlin bei ihrer Ankunft in Palma de Mallorca am Sonntag Bild: Reuters

In Spanien verfolgt man skeptisch den neuen Zustrom deutscher und anderer europäischer Urlauber. Aus Angst vor einer vierten Corona-Welle sind den Spaniern zu Ostern weiterhin Reisen zu touristischen Zwecken verboten. Obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz im ganzen Land zuletzt bei 61 Fällen je 100.000 Einwohnern lag, dürfen Madrider zum Beispiel weder nach Mallorca noch an die Strände am Mittelmeer oder am Atlantik fahren.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Auf den Balearen freuen sich Hoteliers und Regierung zwar über die Rückkehr der ersten Ausländer, doch sie haben andere Prioritäten. Vorrang vor dem Osterurlaub habe die Sommersaison, sagte die balearische Regionalpräsidentin Francina Armengol am Wochenende der Zeitung „Diario de Mallorca“. In den vergangenen Tagen seien „kleine neue Infektionsherde“ entdeckt worden, „Die Osterwoche birgt ein extremes Risiko“, sagte die balearische Regierungschefin. Sie betonte, sie werde sofort neue Restriktionen verhängen, wenn sich ein deutlicher Wiederanstieg bestätigen sollte.