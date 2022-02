Mali weist Botschafter aus : Opposition gibt Macron die Schuld

Die diplomatische Krise zwischen Frankreich und Mali hat sich am Dienstag ausgeweitet. Die französische Regierung wies den malischen Botschafter in Paris an, das Land zu verlassen. Unterdessen musste der französische Botschafter Joel Meyer in Bamako seine Koffer packen. Es ist das erste Mal seit der Unabhängigkeit des Landes im November 1958, dass ein französischer Botschafter des Landes verwiesen wird. Die Bundesregierung erklärte sich mit Frankreich solidarisch, konkrete Maßnahmen wurden aber nicht angekündigt. Gegen fünf Mitglieder der malischen Junta sollen Reiseverbote verhängt und deren Vermögenswerte eingefroren werden. Darauf verständigte sich die EU auf Bestreben Frankreichs.

Außenminister Jean-Yves Le Drian hat wiederholt betont, dass am Status quo des europäischen Hilfs- und Militäreinsatzes in Mali nicht festgehalten werden könne. Der Einsatz von russischen Söldnern wie auch die Verschiebung von Wahlen auf das Jahr 2025 sei unverantwortlich. Der malische Staatschef Assimi Goita hält der französischen Regierung koloniales Verhalten vor. So lehnt es das Regime ab, dass Frankreich sich als europäische Führungsmacht präsentiert, die frei über die Stationierung von Soldaten aus EU-Partnerstaaten entscheidet.

Le Pen: Macrons Afrika-Politik gescheitert

Zuletzt statuierte Goita ein Exempel an der dänischen Regierung, die auf Frankreichs Bitten Soldaten für die Kampftruppe Takuba entsendet hatte. Sie wurden des Landes verwiesen. „Frankreich ist komplett in die Falle gegangen“, sagte der Afrika-Fachmann Antoine Glaser. Die Militärjunta sei viel intelligenter als man glaube. Sie führe Frankreich kurz vor dem EU-Afrika-Gipfel vor. Vergangene Woche war im Invalidendom in einer Trauerzeremonie des 24 Jahre alten Soldaten Alexandre Martin aus der Normandie gedacht worden, der bei einem Terrorangriff auf dem Stützpunkt Gao im Norden Malis getötet wurde. 53 Franzosen sind seit Beginn des Militäreinsatzes Anfang 2013 in Mali gefallen.

„Unsere Soldaten sterben für ein Land, das uns demütigt. Unsere gesamte Afrikapolitik muss neu überdacht werden“, sagte der rechtsextreme Präsidentschaftskandidat Eric Zemmour. „Wir kämpfen, um die Dschihadisten aus Mali zu vertreiben, und Mali vertreibt unseren Botschafter“, empörte er sich. Marine Le Pen sprach von einem dramatischen „Scheitern“ der französischen Afrika-Politik. „Wir müssen das gesamte Vermögen der malischen Führungsclique in Frankreich einfrieren wie auch die Entwicklungshilfezahlungen an Mali“, forderte sie. Die „Demütigung“ durch die Militärjunta könne die Regierung nicht einfach hinnehmen.

Die rechtsbürgerliche Präsidentschaftskandidatin Valérie Pécresse bedauerte, dass die Regierung in Paris unvorbereitet in die Krise stolpere. Frankreich müsse militärisch in der Sahel-Zone präsent bleiben, damit die Dschihadisten ihren Einflussbereich nicht auf ganz Westafrika ausdehnten. Der rechtsbürgerliche Fraktionsvorsitzende im Senat, Bruno Retailleau, sagte am Dienstag, Frankreich könne ohne die Zustimmung der Militärjunta in Mali nichts mehr machen. Dies sei darauf zurückzuführen, dass Macron nicht sofort auf den ersten Putsch reagiert und eine Beschwichtigungsstrategie gewählt habe, um den Einflussverlust Frankreichs zu verbergen.

Der linke Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon verlangte einen sofortigen Truppenabzug. Frankreich habe in Mali nichts mehr verloren und müsse jetzt schnell seinen Rückzug organisieren, „bevor alle Opfer und unsere Toten in Mali vergeblich erscheinen“. Mali bildet den geographischen Schwerpunkt des französischen Anti-Terror-Einsatzes der Operation Barkhane, für den mehr als 5000 Soldaten mobilisiert sind. Die Bundeswehr hat annähernd 1250 Soldaten nach Mali entsandt, sie beteiligen sich an der UN-Mission MINUSMA sowie an der Ausbildungsmission EUTM.