UN-Einsatz Minusma : Mali nimmt Wachsoldaten aus der Elfenbeinküste fest

Die Festnahme von 49 ivorischen Soldaten in Mali belastet die Beziehungen zwischen Deutschland und dem westafrikanischen Sahel-Staat weiter. Die malischen Sicherheitsbehörden hatten am Sonntag die Soldaten aus der Elfenbeinküste verhaftet, die nach Angaben eines Regierungssprechers in zwei Flugzeugen mit „Waffen, Kriegsmunition sowie anderer militärischer Ausrüstung“ angekommen waren. Sie hätten sich illegal auf malischem Staatsgebiet aufgehalten und würden von der malischen Militärregierung daher als Söldner betrachtet.

Nach Angaben eines Sprechers der Friedensmission der Vereinten Nationen (UN) in Mali (Minusma) hingegen handelt es sich um Wachpersonal, das auf einer von Deutschland genutzten UN-Basis am Flughafen von Bamako Dienst leisten soll. Die Soldaten gehörten demnach nicht zu einem der Minusma-Kontingente, würden aber seit mehreren Jahren in Mali zur logistischen Unterstützung eingesetzt. Ihre Ankunft sei den nationalen Behörden vorher mitgeteilt worden. Ein von Deutschen gegründetes und in Mali registriertes Unternehmen, Sahelian Aviation Services, hatte die Soldaten eingeflogen. Es arbeitet im Auftrag der UN-Mission.

Die Festnahmen haben auch in Deutschland sofort Reaktionen ausgelöst. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) kritisierte sie scharf. „Das Verhalten der malischen Machthaber ist ein sehr problematisches Signal. Hier sind – leider erneut – erhebliche Zweifel angebracht, ob Mali überhaupt noch ein Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit im Rahmen von Minusma hat“, sagte Lambrecht der Deutschen Presse-Agentur. Sie rief die Verantwortlichen auf, die ivorischen Soldaten umgehend freizulassen. Deutschland stellt das größte Kontingent an Soldaten in der Blauhelmmission, die der UN-Sicherheitsrat vor kurzem um ein weiteres Jahr verlängert hat.

Die Elfenbeinküste gilt in Mali als Verbündeter Frankreichs. Die Beziehungen zwischen der malischen Junta und der französischen Regierung wiederum sind so zerrüttet, dass Frankreich derzeit seine Truppen aus dem Land abzieht. Auch der Einsatz der UN-Mission wird von malischer Seite zunehmend erschwert. Im Juni hatte die Militärregierung bekräftigt, Minusma nicht zu ermächtigen, Menschenrechtsverletzungen in Mali zu untersuchen.

Ein malischer Regierungssprecher sagte laut französischer Medien, man werde der Tätigkeit der Sahelian Aviation Services mit Hilfe ausländischer Soldaten ein Ende setzen und ihren Abzug aus dem malischen Hoheitsgebiet fordern. Für Sicherheit sollten künftig die malischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte sorgen.