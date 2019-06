Mutmaßliche Terrorattacke : Fast 100 Tote bei Angriff auf ein Dorf in Mali

Aktualisiert am

Fast 100 Tote bei Angriff auf ein Dorf in Mali

Bereits im März 2019 wurden bei einem Angriff auf ein Dorf im Zentrum Malis mindestens 130 Menschen getötet. Bild: AP

Bewaffnete greifen in der Nacht zum Montag ein Dorf im Zentrum Malis an und töten mindestens 95 Menschen. Es ist nicht die einzige verheerende Attacke in den vergangenen Monaten.