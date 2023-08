Aktualisiert am

Tragen von Swatch-Uhren in Regenbogenfarben verboten

Die Schweizer Uhrenmarke Swatch wollte die LGBTQ-Bewegung unterstützen. Doch nun verbietet Malaysia das Tragen der bunten Uhren in Regenbogenfarben.

Die malaysische Regierung hat Uhren der Schweizer Marke Swatch verboten, die mit ihren Regenbogenfarben auf die LGBTQ-Bewegung anspielen. Die Uhren mit Bezügen zu den Forderungen homo-, bi-, transsexueller oder queerer Menschen schadeten der Moral, dem öffentlichen und dem nationalen Interesse, „indem sie die LGBTQ-Bewegung fördern, unterstützen und normalisieren, was von der breiten Öffentlichkeit Malaysias nicht akzeptiert wird“, hieß es laut Medienberichten in einem am Donnerstag veröffentlichten Erlass des Innenministeriums.

Bei Verstößen gegen das Trageverbot für Pride-Uhren drohen demnach bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 4.000 Euro oder beides. Im mehrheitlich islamischen Malaysia ist Homosexualität verboten.

Provinzwahlen stehen bevor

Politische Beobachter in Kuala Lumpur werten die Kriminalisierung der Uhren als Versuch der Regierung, zwei Tage vor sechs wichtigen Provinzwahlen bei konservativen muslimischen Wählern zu punkten. Die jeweiligen Parlamentswahlen gelten als Referendum über die multikulturelle und -religiöse Reformregierung von Premierminister Anwar Ibrahim. Beobachter halten ein weiteres Erstarken der islamistischen Partei PAS für möglich, die bereits aus der nationalen Parlamentswahl im November 2022 als größte Oppositionspartei hervorgegangen war.

Das Innenministerium hatte schon im Mai bei Durchsuchungen mehrerer Swatch-Läden in Luxus-Einkaufszentren in Kuala Lumpur mehr als 170 Uhren der „Pride Collection“ der Marke beschlagnahmt. Swatch Malaysia hat beim Obersten Gerichtshof von die Beschlagnahmung von 172 Uhren angefochten. Die Beschlagnahmung sei illegal, so der Uhrenhersteller, da die Uhren nicht unter den Erlass über „Druckereierzeugnisse und Veröffentlichungen“ fielen, auf den sich das Innenministerium beruft.

Die Uhren der „Pride Collection“ von Swatch Malaysia sind laut der Webseite des Unternehmens von „der legendären Pride-Flagge inspiriert“. Jede Uhr trage eine ihrer Farben und eine Regenbogenschleife, um die Vielfalt der Gesellschaft zu feiern.