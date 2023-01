Krieg in der Ukraine : Verwundbare Besatzer

Ein festlich gedeckter Tisch, ein Sektglas. Auf dem Tisch, zwischen Flasche und Teller, steht ein Smartphone: Es zeigt Wladimir Putins Neujahrsansprache. Russlands Präsident dankt gerade „dem gesamten Personal der Streitkräfte“, da knallt es. Die Kamera schwenkt auf eine junge Frau in schwarzem Kleid, die schreiend vom Balkon ins Zimmer stürzt, zum Weihnachtsbaum.

Die Bilder sollen im ostukrainischen Makijiwka entstanden sein und den Mo­ment festhalten, in dem ein Raketen­angriff eine Berufsschule zerstörte. Der Zweckbau soll dem Besatzungsmilitär als Unterkunft für Soldaten sowie als Munitionsdepot gedient haben. Die ukrainische Seite gab an, rund 400 Mann seien getötet und 300 weitere verwundet worden. Das russische Verteidigungsministerium be­richtete am Neujahrstag nur, in Makijiwka Geschosse des amerikanischen Mehrfachraketenwerfers HIMARS abgefangen zu haben. Erst am Montagnachmittag teilte es mit, „63 russische Sol­daten“ seien um­gekommen; zwei Ra­keten habe man abgefangen, vier hätten ihr Ziel erreicht.

Nach unbestätigten Berichten waren in der Berufsschule in der Mobilmachung eingezogene Soldaten aus dem Gebiet Sa­ratow untergebracht. Russische Kriegspropagandisten klagten auf Telegram über Versäumnisse in der Unterbringung der Soldaten. Sie schrieben zunächst von we­nigen, dann von Dutzenden Toten, am Montagnachmittag dann von „mehr als 200“. Munition werde schlicht „unter Planen“ bei den Soldaten gelagert, klagte der Staatsfernsehmann Alexandr Sladkow auf Telegram und appellierte: „Bringt Betonverstärkungen zur zweiten Verteidigungslinie, das ist nötig.“

Russische Politiker bemängeln eigene Verwundbarkeit

Der stellvertretende Vorsitzende des Moskauer Stadtparlaments, Andrej Medwedjew, bezeichnete die Praxis, Soldaten in ungeschützten Ge­bäuden unterzubringen, als „direkte Hilfe für den Feind“. Es sei „gefährlich und verbrecherisch“, noch nach „zehn Monaten Krieg den Gegner für einen Deppen zu halten, der nichts sieht“. Es sei klar ge­wesen, dass die Ukrainer die Neujahrstage nutzen würden, um dort zuzuschlagen, „wo wir verwundbar sind“.

Die Klagen beziehen sich auf den Um­gang mit eigenen Soldaten; die eigenen Angriffe gegen die ukrainische Energieversorgung auch in der Neujahrsnacht werden hingegen gutgeheißen. Dennoch ist die Stimmung düster. Andrej Medwedjew berief sich auf Putin, der doch gesagt habe, dass der Schutz von Menschen oberste Priorität genieße. Es reiche nicht aus, zu sagen, dass Russinnen neue Soldaten gebären würden. „So werden wir nicht nur nicht siegen, sondern allgemein trübe Aussichten bekommen“, klagte er.

Davon zeugte schon Putins Auftritt zu Neujahr. Die Tradition der Fernsehansprache dazu reicht zurück ins Jahr 1970 und ist ein Ritual zum wichtigsten Familienfest des Jahres geworden. Putin sprach in den vergangenen Jahren stets vor Kremlkulisse über Gesundheit, Glück, Fa­milie, suchte Sicherheit zu vermitteln. Nun sah man den Herrscher vor 16 Männern und drei Frauen in Militäruniform. Angeblich wurde die Ansprache bei einem Besuch Putins im Stab des Südlichen Militärbezirks in Rostow am Don aufgezeichnet.

Sie wirkt in jeder Hinsicht unglücklich. In der Kremlregie sind die Gesichter des oberen Drittels der Statisten beschnitten. Zudem wurde eine der Frauen in Flecktarn zuvor in verschiedenen Rollen bei Putin-Auftritten identifiziert: Man sah die kräftige Blondine als Eisverkäuferin, Bootscrewmitglied und Kirchenbesucherin mit Putin. Vermutet wird, dass sie in Wirklichkeit für den Geheimdienst FSO arbeitet, Putins Personenschutz.

Putin verspricht weiter den Sieg Russlands

Inhaltlich hielt Putin eine Kriegs- und Durchhalterede, suchte seine „Spezialoperation“ zu rechtfertigen. „Es war ein Jahr schwieriger, notwendiger Entscheidungen, äußerst wichtiger Schritte, um die völlige Souveränität Russlands zu er­reichen und unsere Gesellschaft kraftvoll zu konsolidieren“, sagte Putin. Die These, dass Russland nicht souverän sei, war bis vor Kurzem marginalen Kräften vorbehalten. Im Krieg hat sich Putin diese Position zu eigen gemacht, obwohl er seit bald 23 Jahren für Russlands Souveränität verantwortlich zeichnet. Putin spaltete die Russen: Die einen zeigten „Mut und Heldentum“, die anderen „Verrat und Kleinmut“.

Die Annexionen ukrainischer Gebiete verteidigte er – „Wir schützen unsere historischen Territorien“ – und gab die Schuld am Krieg anderen: „Der Westen log von Frieden, bereitete sich aber auf Ag­gression vor“, sagte Putin. Der Westen „benutzt die Ukraine und ihr Volk, um Russland zu schwächen und zu spalten“, was man nicht erlauben werde. „Wir werden ausschließlich vorwärtsgehen, für un­sere Familien und Russland siegen“, versprach Putin. Statt Hoffnung war da aber nur die Einschwörung auf neue Op­fer.

Womöglich traf Jewgenij Prigoschin am besten den Geist des Augenblicks. Medien des Eigners der Söldnertruppe „Wagner“ veröffentlichten Bilder, die ihn zwischen größtenteils in schwarze Plastiksäcke ge­packten Leichnamen zeigen. Es seien „an der Front“ gefallene Kämpfer, die nun verladen würden, erklärt Prigoschin: „Ihr Ver­trag ist zu Ende, sie fahren nach Hause.“