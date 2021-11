Regierungskrise in Schweden : Andersson will sich wieder zur Regierungschefin wählen lassen

Die am Tag ihrer Wahl zurückgetretene schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson wurde abermals als Ministerpräsidentin nominiert. Am Montag findet die Wahl statt. Vorher muss sie allerdings klären, wer sie unterstützen könnte.

Die am Mittwoch gewählte und kurz darauf wieder zurückgetretene schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson wird sich kommenden Montag abermals zur Wahl im Reichstag stellen. Das teilte Parlamentspräsident Andreas Norlén am Donnerstag in Stockholm mit.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Zuvor hatte er mit den Spitzen der Parteien über die verfahrene Diskussion beraten, und Andersson schließlich wieder als Ministerpräsidentin nominiert. Norlén kritisierte dabei die Vorgänge an diesem Mittwoch. Er bedaure zutiefst, was am Mittwoch passiert sei. Er befürchte, dass so das Vertrauen der Bevölkerung in den Reichstag und die politischen Parteien beschädigt werden könnte. Das lasse Politik unberechenbar und unvernünftig erscheinen.

Die 54 Jahre alte Sozialdemokratin Andersson war am Mittwochvormittag nur knapp Ministerpräsidentin geworden, 174 Abgeordnete hatten gegen sie gestimmt, ebenso 174 hatten entweder für sie gestimmt, oder sich enthalten. Da eine absolute Mehrheit der Stimmen gegen sie damit um eine Stimme verfehlt worden war, wurde Andersson so als erste Frau Ministerpräsidentin in Schweden. Sie trat mit einer rot-grünen Minderheitsregierung an, toleriert von der Linkspartei und der bürgerlichen Zentrumspartei. Allerdings zerbrach ihre Minderheitsregierung wenige Stunden später, als der gemeinsame Haushaltsentwurf im Parlament keine Mehrheit fand.

Minderheitsregierung möglich

Das geschah, weil die Zentrumspartei sich zwar bei Anderssons Wahl enthalten hatte, aber nicht mehr bereit war, ihren Haushalt zu unterstützen – da sie wiederum der Linkspartei Zugeständnisse gemacht hatte, um deren Unterstützung für die Wahl zur Ministerpräsidentin zu erhalten. Stattdessen wurde am Mittwochnachmittag der Haushaltsentwurf der bürgerlichen Opposition beschlossen, an dem auch die rechtspopulistischen Schwedendemokraten mitgewirkt hatten. Daraufhin kündigte die Grünen an, die Regierung zu verlassen. Es sei nicht ihre Aufgabe, in der Regierung einen Haushalt umzusetzen, an dem die Schwedendemokraten mitgewirkt hätten. Kurz darauf bat Andersson um ihre Entlassung. Parlamentspräsident Norlén kritisierte am Donnerstag auch explizit die Grünen für ihr Verhalten.

In den nächsten Tagen muss Andersson nun klären, wie und von wem sie weiter Unterstützung erhalten soll. Wahrscheinlich dürfte sie mit einer Einparteienregierung antreten, bestehend nur aus ihren Sozialdemokraten. Diese verfügen über 100 der 349 Sitze im Parlament. Die Grünen hatten schon angekündigt, sie bei der Wahl zur Ministerpräsidentin zu tolerieren, Linkspartei und Zentrum könnten dies wohl ebenfalls machen. In zehn Monaten steht die nächste Reichstagswahl an.