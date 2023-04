Aktualisiert am

Kritik aus Berlin an Macron : „Die Äußerungen des franzö­sischen Präsidenten sind harter Tobak“

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und der französische Präsident Emmanuel Macron am 7. April im Garten des Gouverneurs von Guangdong Bild: AFP

Nach den Irritationen über die Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu Taiwan hat der Elysée-Palast am Dienstag den Schaden zu begrenzen versucht. Der Elysée teilte mit, dass Ma­cron mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden das Ziel eines „offenen Indopa­zifiks“ teile.

In einem Telefonat haben sich die beiden Staatschefs vor Macrons Chinareise über die Bedeutung freier Handelsseewege ausgetauscht. Ein weiteres ge­meinsames Ziel sei es, „dem Anstieg der Risiken in der Straße von Formosa vorzubeugen“. Biden und Macron haben sich auch darüber verständigt, dass die Taiwanfrage „im Dialog“ geklärt werden müsse.

In einem Gespräch mit der franzö­sischen Wirtschaftszeitung „Les Échos“ hatte Macron mit Blick auf die Spannungen um Taiwan gesagt, Europa dürfe nicht in Krisen geraten, „die nicht unsere sind“. Er forderte dazu auf, sich von der Chinapolitik Amerikas zu distanzieren. Zudem äußerte er Verständnis für das „Einheitsstreben Chinas“. Die Europäer warnte er davor, sich in eine Blocklogik zwischen Amerika und China einbinden zu lassen. Das würde bedeuten, dass die Europäer zu „Vasallen“ Amerikas würden.

Elysée: „Position zu Taiwan ist konstant“

In der Korrekturfassung des Elysée-Palastes hieß es nun, „unsere Position zu Taiwan ist konstant. Wir unterstützen den Status quo und halten unseren Austausch und unsere Zusammenarbeit mit dem anerkannten demokratischen System Taiwans aufrecht.“ Es könne auch nicht die Rede davon sein, dass Frankreich auf gleiche Distanz zu den Vereinigten Staaten und China gehe. „Die Vereinigten Staaten sind unsere Verbündeten, wir teilen gemeinsame Verbündete“, hieß es. China sei „ein Partner, ein Konkurrent und ein systemischer Rivale“.

In Washington suchte man ebenfalls den Eindruck zu zerstreuen, es gebe neuerliche Spannungen in den amerikanisch-französischen Beziehungen. John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, sagte, man lasse den Elysée-Palast für Macron reden. Das Weiße Haus konzentriere sich auf die „hervorragende Zu­sammenarbeit“ mit Frankreich als Bündnispartner und Freund. Kirby hob das enge Verhältnis von Biden zu Macron hervor und unterstrich, beide Länder arbeiten auf vielen Feldern zusammen, Ma­rineoperationen im asiatisch-pazifischen Raum eingeschlossen. Auch im State De­partment hieß es, es gebe eine riesige Übereinstimmung zwischen Amerika und seinen europäischen Partnern über die Frage, wie man der chinesischen Herausforderung begegne.

Tatsächlich sind Macrons Äußerungen aber ein Rückschlag für Washington. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und Chinas Unterstützung für Moskau schienen dazu beizutragen, dass Europa seinen Widerstand gegen die neue offensivere amerikanische Chinastrategie zu­mindest in Teilen aufzugeben bereit sei.

Republikaner McCaul nennt Ma­­crons Worte „entmutigend“

Äußerungen der Republikaner spiegeln denn auch eher wider, wie man in Wa­shington über den französischen Prä­sidenten denkt: Michael McCaul, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Re­präsentantenhaus, sagte, die Worte Ma­­crons seien „entmutigend“, da die Be­drohung Taipehs durch Peking eine „wachsende Gefahr für die globale Macht­balance“ sei. Andere Republikaner gingen weiter und sprachen davon, dass die Äußerungen „beschämend, schändlich und geopolitisch sehr naiv“ seien.

Die Europäische Kommission gab sich derweil sichtlich Mühe, den Eindruck zu verwischen, dass Macron und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen unterschiedliche Positionen gegenüber Peking vertreten. Die Kommission kommentiere grundsätzlich keine Interviews und poli­tischen Einschätzungen von Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, stellte ein Sprecher klar. Die Botschaft von Macron und von der Leyen während ih­res gemeinsamen Treffens mit Xi sei „einheitlich und kohärent“ gewesen, sagte der Sprecher.