Taiwan-Konflikt : Paris weist Kritik an Macrons Äußerungen zurück

Nach heftiger Kritik an den Äußerungen Emmanuel Macrons zum Taiwan-Konflikt ist Paris um Schadensbegrenzung bemüht. Die französische Position in dieser Frage habe sich nicht geändert, betont der Elysée-Palast jetzt.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und der französische Präsident Emmanuel Macron am 7. April im Garten des Gouverneurs von Guangdong Bild: AFP

Nach den internationalen Irritationen über Präsident Emmanuel Macrons Äußerungen zu Taiwan hat der Elysée-Palast am Dienstag den Schaden zu begrenzen versucht. Macron hatte mit Blick auf die Spannungen um Taiwan gesagt, Europa dürfe nicht in Krisen geraten, „die nicht unsere sind“. Er forderte dazu auf, sich von der China-Politik Amerikas zu distanzieren.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Der Elysée-Palast teilte am Dienstag mit, dass Präsident Macron mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden das Ziel eines „offenen Indopazifik“ teile. In einem Telefonat hätten sich die beiden Staatschefs über die Bedeutung freier Handelsseewege vor Macrons China-Reise ausgetauscht.

Ein weiteres gemeinsames Ziel sei es, „dem Anstieg der Risiken in der Straße von Formosa vorzubeugen“. Biden und Macron hätten sich auch darüber verständigt, dass die Taiwan-Frage „im Dialog“ geklärt werden müsse. Das habe Präsident Macron auch dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gesagt.

„Unsere Position zu Taiwan ist konstant“

Bei einer gemeinsamen Presseerklärung in Peking hatte Macron das Thema nicht erwähnt. In dem Gespräch mit der französischen Wirtschaftszeitung Les Echos äußerte er Verständnis für das „Einheitsstreben Chinas“. In der Korrekturfassung des Elysée-Palastes heißt es nun, „unsere Position zu Taiwan ist konstant. Wir unterstützen den Status quo und halten unseren Austausch und unsere Zusammenarbeit mit dem anerkannten demokratischen System Taiwans aufrecht“.

Es könne auch nicht die Rede davon sein, dass Frankreich auf gleiche Distanz zu den Vereinigten Staaten und China gehe. „Die Vereinigten Staaten sind unsere Verbündeten, wir teilen gemeinsame Werte“, hieß es. China sei „ein Partner, ein Konkurrent und ein systemischer Rivale“. Frankreich strebe eine gemeinsame Agenda mit China an, um die Spannungen zu verringern und die großen internationalen Fragen zu erörtern. Der Multilateralismus sei das beste Mittel, um China einzubinden und „eine Fragmentierung der Welt zu verhindern“.

Macron hatte die Europäer davor gewarnt, sich in eine Block-Logik zwischen Amerika und China einbinden zu lassen. Das würde bedeuten, dass die Europäer zu „Vasallen“ Amerikas würden. Die Forderung des französischen Präsidenten, Europa sollte sich im Konflikt um Taiwan nicht an die Seite der USA stellen, hatte teils scharfe Kritik hervorgerufen.

Röttgen: PR-Coup für Xi Jinping

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen schrieb auf Twitter, Macron habe es geschafft, aus seiner China-Reise einen PR-Coup für den chinesischen Präsidenten Xi Jinping und ein außenpolitisches Desaster für Europa zu machen. Ein Angriff auf Taiwan werde wahrscheinlicher, je mehr Xi glaube, Europa bleibe in einem solchen Konflikt neutral. „Wir sind aber nicht neutral!", so Röttgen.

Der „Bild“ sagte er, möglicherweise stünden hinter Macrons Gebaren wirtschaftliche Interessen französischer Unternehmen. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte der „Bild“, Macrons Position wäre keine kluge Strategie für Europa. „Wir leben in einer gefährlichen Welt. USA und Europa sollten daher eng zusammenarbeiten.“

Der amerikanische Senator Marco Rubio sagte am Montag in einem Video auf Twitter, wenn Europa sich in der Taiwan-Frage nicht auf die Seite Chinas oder der USA stelle, dann sollten sich die USA im Ukrainekrieg vielleicht auch nicht auf eine Seite stellen.