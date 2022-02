Macrons Treffen mit Putin : „Wir können nicht sagen, dass wir übereingekommen sind“

Die Präsidenten Frankreichs und Russlands, Emmanuel Macron und Wladimir Putin, bei der gemeinsamen Pressekonferenz in Moskau am 7. Februar Bild: EPA

Seine Verhandlungsmission in Moskau hat der französische Präsident Emmanuel Macron am Dienstag als erfolgreich bezeichnet. Er habe „eine Eskalation verhindert und neue Perspektiven geöffnet“, sagte er auf dem Weiterflug von Moskau nach Kiew am Dienstag. Nach seinem mehr als fünfstündigen Gespräch mit Wladimir Putin stellte er dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij in Kiew die „neuen Verhandlungsansätze“ vor. Macron bekundete, er sei mit dem in Moskau Erreichten zufrieden. „Es ging darum, eine Eskalation zu verhindern und neue Perspektiven zu öffnen. Dieses Ziel ist für mich erreicht. Frankreich hat seine Glaubwürdigkeit gefestigt“, sagte er im Flugzeug.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Bei der gemeinsamen Pressekonferenz zu später Stunde am Vorabend hatte Gastgeber Putin vor allem die Unstimmigkeiten aufgezählt. „Wir können nicht sagen, dass wir übereingekommen sind, aber ein Gesprächsprozess hat begonnen“, fasste Macron das Ergebnis im Kreml zusammen. „Es ist noch Zeit, den Frieden zu retten“, so der Franzose. Putin ging streckenweise auf verbalen Konfrontationskurs zu Macron. Die Journalistenfrage, ob er eine militärische Intervention in der Ukraine plane, beantwortete Putin nicht.

„Grundlagen für gemeinsame Fortschritte“

Auffällig war, dass er nicht einmal versuchte, die Möglichkeit eines militärischen Angriffs zu dementieren. An Macron gewandt schloss Putin dann: „Einige seiner Ideen und Vorschläge sind eine Möglichkeit, Grundlagen für gemeinsame Fortschritte zu schaffen.“ Über Details ließen sich weder Macron noch Putin aus. Aus dem Umkreis des französischen Präsidenten hieß es, die Ideen würden zunächst mit Präsident Selenskij besprochen. Auf das Gespräch der beiden Präsidenten in Kiew sollte eine Pressekonferenz am Dienstagmittag folgen.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 3 Monate für 1 €/Woche und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Auf die Tiraden Putins gegen die NATO, die er der Kriegstreiberei bezichtigte, reagierte Macron ruhig. Er betonte, dass die Politik der „offenen Tür“ des Bündnisses nicht verhandelbar sei. Dies sei schon deshalb eine Notwendigkeit, weil auch Schweden und Finnland eine NATO-Perspektive brauchten. Als Putin der ukrainischen Staatsführung vorhielt, sich nicht an die Minsker Vereinbarungen zu halten, wurde Macron deutlich. „120.000 Soldaten an der Grenzen können einen nervös machen“, sagte er. Es sei das Verdienst Präsident Selenskijs, einen klaren Kopf zu bewahren. „Seit dreißig Jahren werden unsere Sicherheitsbedürfnisse ignoriert“, beschwerte sich Putin.

Er beschwor das Szenario einer NATO-Militäroperation auf der Krimhalbinsel. „Dann werden alle europäischen Länder de facto aus Solidarität in einen Krieg gegen Russland getrieben. Ist es das, was Sie wollen?“, herrschte er Macron an. Der Franzose hatte eingewilligt, ohne den mitgereisten Außenminister Jean-Yves Le Drian und den diplomatischen Chefberater Emmanuel Bonne allein mit Putin zu reden. Nur eine Dolmetscherin durfte in dem Saal Platz nehmen, an dem die Präsidenten an einem vier Meter langen ovalen Tisch saßen.

Infografik Ukraine Vergrößern

Sogar Macrons Hoffotografin durfte die Türschwelle nicht übertreten. Dieses ungewöhnliche Gesprächsformat machte es am Dienstag unmöglich, eventuelle Zugeständnisse Putins zu ermessen. Macron musste zuhören, wie Putin ihn während der Pressekonferenz über die russische Präsenz in Mali belog. Putin behauptete, es handele sich bei den Söldnern der Wagner-Gruppe um den Geschäftsbesuch einer privaten Firma. Er habe damit nichts zu tun. Außenminister Le Drian hatte es zuvor als „Fiktion“ bezeichnet, dass Moskau nichts mit dem Wagner-Einsatz zu tun habe.

Aus dem Elysée-Palast wurde am späten Montagabend die Erfolgsmeldung verbreitet, dass Putin eingewilligt habe, nach dem gemeinsamen Sapad-Manöver die russischen Truppen aus Belarus wieder abziehen zu wollen. Außerdem habe Putin in Aussicht gestellt, keine weiteren Manöver mehr in der Nähe der Ukraine abhalten zu wollen. Doch am Dienstag hieß es plötzlich aus dem Elysée, dies sei keine feste Zusage gewesen, sondern nur einer der „Lösungsansätze“. Putin habe Macron keinen überprüfbaren Abzugsplan vorgestellt. Von großer Unklarheit waren auch die Ausführungen zur Verfassungsänderung in Belarus und zur Stationierung russischer Atomwaffen in dem Land. Präsident Putin habe ihn „in dieser Hinsicht beruhigt“, sagte Macron bei der Pressekonferenz.