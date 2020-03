Macron im Corona-Risikogebiet : „Die europäische Solidarität rettet Leben“

Trotz verschärfter Ausgangssperre in Frankreich ist Emmanuel Macron am Mittwoch nach Mülhausen gereist. Als Armeechef eröffnete er offiziell ein Feldlazarett, das der Sanitätsdienst der Streitkräfte neben dem völlig überlasteten örtlichen Krankenhaus aufgebaut hat. Dreißig Covid-19-Patienten sollen im Schutz der Zeltwände fortan behandelt werden. Das Präsidentenflugzeug war kaum gelandet, da verglich ein Berater aus dem Elysée-Palast schon Macron mit dem früheren Regierungschef und Kriegsminister Georges Clemenceau. Aufnahmen des schnauzbärtigen Mannes, der mit zerbeultem Hut, Pelerine, Gamaschen und Spazierstock die Soldaten im Schützengraben aufsuchte, haben noch heute viele Franzosen in Erinnerung. Macron musste medizinische Schutzkleidung tragen.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



„Wir sind im Krieg“, hatte er in seiner jüngsten Fernsehansprache bekundet. Der 42 Jahre alte, ungediente Staatschef bedient sich angesichts der Ausnahmesituation ohne Zurückhaltung der Kriegsmetapher. Es habe ihn an die Front gezogen, um Ärzten, Pflegepersonal und anderen Helfern zu danken und sie seiner Unterstützung zu vergewissern, teilte Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye mit. „Es ist wichtig, dass der Präsident bei denjenigen ist, die gegen die Krankheit kämpfen“, sagte sie.

„Wir fühlen uns nicht länger wie Aussätzige behandelt“

Der Chef der Notaufnahme im Krankenhaus Mülhausen, Marc Noizet, bezeichnete den Besuch des Präsidenten als „starkes Symbol“. „Wir fühlen uns nicht länger wie Aussätzige behandelt“, sagte der Mediziner im Radiosender RTL. Macrons Anwesenheit bringe zwar die Tagesplanung „ein wenig“ durcheinander, aber Unterstützung von oben „tut gut“. Der Notarzt schilderte, dass sein Krankenhaus dem Ansturm der Covid-19-Patienten nicht gewachsen sei. Es fehle vor allem medizinisches Personal, die meisten seien überarbeitet: „Einige brechen zusammen, weinen, können einfach nicht mehr.“

In einem offenen Brief beschwerte sich der Krankenhaus-Psychologe Claude Baniam über die Zustände in Mülhausen: „Ich bin wütend, wie die Medizinstudenten ausgebeutet werden, die im Alter von 20 Jahren die Körper der Verstorbenen in Säcke packen müssen, ohne Vorbereitung und ohne psychologische Unterstützung.“ Das Krankenhaus in Mülhausen erlebe eine beispiellose Krise, aber diejenigen, die für den Personal- und Ausrüstungsmangel verantwortlich seien, seien inzwischen weit weg, empörte sich Baniam. „Glauben Sie wirklich, wir werden vergessen, wer uns in diese Lage gebracht hat?“, schrieb er.

Wo sind 1,4 Milliarden Schutzmasken geblieben?

In ganz Frankreich wird darüber debattiert, wo die Reserve an Schutzmasken und -kleidung geblieben ist, die der Staat zur Seuchenprävention angelegt hat. Der frühere Gesundheitsminister Xavier Bertrand (damals LR) hat in der Zeitung „Le Figaro“ angekündigt, er werde unter Eid vor einer Untersuchungskommission aussagen, dass es 1,4 Milliarden Schutzmasken auf Lager gab, als er 2012 das Gesundheitsministerium verließ. Bertrand sagte, seine Nachfolger hätten vermutlich aus Kostengründen entschieden, die Vorräte nicht zu erneuern.

Überall im Land mangelt es an Schutzausrüstung. Polizisten und Gendarmen beklagen, sie müssten über die Einhaltung der Ausgangssperre wachen, ohne sich bei Personenkontrollen schützen zu können. Nicht nur Polizisten, auch medizinisches Pflegepersonal soll sich deshalb gegen eine geplante Versetzung nach Ostfrankreich gewehrt haben.

Die Region „Grand Est", die vom Elsass bis zur Champagne reicht, hat innerhalb von Frankreich die bislang höchste Zahl an Infizierten im Verhältnis zur Bevölkerung. 407 Menschen sind gestorben, das entspricht einem Drittel aller Covid-19-Toten im Land. Besonders dramatisch ist die Lage im südlichen Elsass. Vier Ärzte haben hier für ihren Einsatz mit dem Leben bezahlt. Jean Rottner, der den Regionalrat der Großregion leitet, arbeitete als Notfallarzt, bevor es ihn in die Politik zog. Er warnte am Mittwoch davor, dass die Menge an Schutzmasken in keiner Weise ausreichend sei. Seit Wochen arbeiteten die ambulant tätigen Ärzte ohne angemessenen Schutz.

