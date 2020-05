Frankreichs Trauma : Warum die Corona-Krise an den deutschen Überfall erinnert

Blau-weiß-rote Flaggen flattern in der Frühlingssonne, Soldaten in Paradeuniform stehen am Wiesenrand Spalier. Präsident Emmanuel Macron ist am Sonntag in den Norden Frankreichs gefahren, um an die längst vergessene „Schlacht von Montcornet“ zu erinnern. „Die Niederlage war nicht vorhersehbar, das Debakel nicht unausweichlich“, sagte Macron in seiner Rede, die so klang, als müsse er sich auch an seinem verpatzten Corona-Krisenmanagement abarbeiten. Offiziell diente der Ausflug in den Norden nur dem Ziel, den Gedenkreigen zu Ehren des Gründervaters der Republik, Charles de Gaulle, zu eröffnen.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Die 80 Jahre zurückliegende Schlacht von Montcornet war von der britischen Kriegspropaganda zu einer Heldentat eines bis dahin unbekannten französischen Obersts – Charles de Gaulle – überhöht worden. In einer Rundfunksendung „Die Viertelstunde des Soldaten“ verkündete de Gaulle am 21. Mai 1940 auch selbst, wie er „jede Minute des Kampfes kontrolliert“ habe und ihm nur die Unterstützung durch die Luftwaffe fehlte. Er strotzte in der von Macron erwähnten Aufzeichnung vor Siegesgewissheit. „Wir werden eines Tages siegen, wir werden auf der ganzen Linie siegen“, sagte de Gaulle. Wenige Tage später wurde er zum General befördert.