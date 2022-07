Im früheren Hinterhof : Macron will Russlands Einfluss in Afrika kontern

Macron will Russlands Einfluss in Afrika kontern

Kameruns Präsident Paul Biya empfängt seinen französischen Amtskollegen Emmanuel Macron am Dienstag in Yaounde. Bild: Reuters

Ob Kamerun den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt? Die Frage einer französischen Journalistin beantwortete der 89 Jahre alte Präsident Kameruns, Paul Biya, während der Pressekonferenz mit Emmanuel Macron zunächst nicht. Er habe sie nicht verstanden, sagte Biya und fasste sich ans Ohr. Die Journalistin ergriff noch einmal das Mikrofon, um laut und deutlich den Präsidenten zum Ukrainekrieg zu befragen. Wieder schüttelte Biya mit dem Kopf. Da wiederholte Präsident Emmanuel Macron, der neben ihm hinter dem Pult stand, die Frage.

Die Szene ist bezeichnend für die erste Afrika-Rundreise in Macrons zweiter Amtszeit, in der es Frankreich darum geht, den wachsenden Einfluss Russlands in seinem früheren Pré-carré (Hinterhof) zu kontern. Im Elysée-Palast ist man fortan bereit, autokratischen Herrschern eine gewisse Nachsicht entgegenzubringen. Es galt als Warnsignal, dass 25 afrikanische Länder in der UN-Abstimmung den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht verurteilen wollten. Kamerun wie auch Benin blieben der Abstimmung fern.

Kamerun unterhalte diplomatische Beziehungen mit vielen Ländern, versuchte Biya derweilen die Annäherung an Moskau zu banalisieren. Das Kooperationsabkommen mit Russland sei ausgelaufen und deshalb im Frühjahr erneuert worden. Die Reise des kamerunischen Verteidigungsministers nach Moskau im April habe „keinen Bezug zum Krieg“ gehabt. „Russland braucht Kamerun nicht“, sagte Biya, „in Afrika gibt es viele Länder, die Beziehungen zu Russland unterhalten.“ Dann bat er darum, die nächste Frage zu wiederholen. „Ob Sie den Krieg in der Ukraine verurteilen“, fragte die Journalistin. „Selbstverständlich“, sagte Biya. „Kamerun bekommt die Folgen des Krieges zu spüren, die galoppierende Inflation, die Getreidepreise“, führte er aus. Die Leute seien beunruhigt. Alles müsse getan werden, damit die Feindseligkeiten beendet werden. „Wir müssen das Ende des Konflikts beschleunigen“, sagte der kamerunische Präsident.

Macron: RT ist kein Journalismus

Seinem Gast aus Frankreich ging dies sichtlich nicht weit genug. Macron sprach im Präsidentenpalast von Yaoundé über „dummes Zeug“ („carabistouilles“), das von russischen Propagandaorganen in Afrika verbreitet werde. „Einige behaupten, dass die europäischen Sanktionen der Grund der afrikanischen Nahrungsmittelkrise sei. Das ist total falsch. Nahrungsmittel wie auch Energie sind zu russischen Kriegswaffen geworden“, sagte Macron. Russland sei auf zwei Weisen auf dem afrikanischen Kontinent präsent. Es gebe diplomatische Beziehungen, wie eine Großmacht sie unterhalte. Aber auch eine „hybride Präsenz“, die immer mehr europäische, aber auch afrikanische Interessen bedrohe.

Macron nannte die Propagandaorgane RT (Russia Today) und Sputnik, die von der EU sanktioniert worden seien und ihre Aktivitäten jetzt in Afrika verstärkten. „Mir fällt es schwer, von Journalismus zu sprechen. Die Stimme Russlands und Falschinformationen werden auf diese Weise verbreitet“, sagte Macron. Hinzu kämen russische Interventionen mittels Wagner-Milizen, die geschwächten Machthabern Schutz versprächen und sich diesen teuer mit Rohstoffen bezahlen ließen. Der Einsatz dieser Söldner Russlands in Mali und in der Zentralafrikanischen Republik sei beunruhigend. Biya hörte sich die Russland-Kritik Macrons regungslos an.