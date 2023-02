Die Frage der europäischen Luftverteidigung spaltet Frankreich und Deutschland. Frankreich nimmt nicht an der European Sky Shield Initiative (ESSI) teil, mit der Bundeskanzler Olaf Scholz im Herbst vorgeprescht war. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat der französische Präsident Emmanuel Macron erstmals öffentlich die Bereitschaft erkennen lassen, die bisherige Blockadehaltung aufzugeben. Macron will eine Konferenz zur europäischen Luftverteidigung in Paris ausrichten, um strategischen Fragen ein stärkeres Gewicht zu geben. Er sprach namentlich „die deutschen, britischen und italienischen Partner“ an. Bundeskanzler Scholz war während der Rede Macrons in München nicht anwesend, auch wenn sich der Vorschlag hauptsächlich an ihn richtete. Er wünsche sich „das Thema zuerst unter dem strategischen Aspekt“ zu diskutieren, „was die Frage der Abschreckung einschließt“, sagte Macron.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Die russische Aggression habe „im Schatten der Abschreckung“ stattgefunden. „Das ist eine Mahnung, wie wichtig die Rolle ist, die Atomwaffen in der EU und in der NATO spielen und weiterhin spielen müssen“, so der Franzose. Er wiederholte sein Angebot zu einem engen Dialog mit den europäischen Partnern zur französischen Atomstreitmacht, das er bereits im Februar 2020 bei einer Grundsatzrede an der Ecole de guerre formuliert hatte. In Deutschland war das Angebot abwehrend aufgenommen worden. Die heiklen Fragen nuklearer Abschreckung und einer möglichen Ergänzung der nuklearen Teilhabe mit Amerika wollte man damals lieber nicht in die Öffentlichkeit tragen. Deshalb herrschte in Berlin eine gewisse Erleichterung, dass die Initiative Macrons aufgrund der Pandemie in Vergessenheit geriet. Nun liegt das französische Angebot unter veränderten geopolitischen Vorzeichen wieder auf dem Tisch. Er wolle über „Frankreichs Auffassung von der nuklearen Dimension seiner vitalen Interessen auf europäischer Ebene“ mit Partnern reden, „die dies wünschen“. Er deutete damit an, dass er zu Gesprächen über eine Ausweitung des französischen Atomschirms auf die EU bereit sei.