Macron zu Corona-Politik : „Ich muss kein Mea Culpa aussprechen“

In Frankreich wurden in den vergangenen 24 Stunden mehr als 45.000 Neuinfektionen gemeldet. Je Tag starben in der vergangenen Woche im Durchschnitt 247 Menschen an der Viruserkrankung. „Es ist, als würde jeden Tag ein Airbus abstürzen und niemand reagiert“, empörte sich der Arzt François Salachas vom Pariser Krankenhaus Pitié-Salpétrière. Insbesondere die hohe Ansteckungsrate unter Kindern und Jugendlichen beunruhigt viele Ärzte. Der Inzidenzwert unter Schülern zwischen zehn und 19 Jahren ist innerhalb einer Woche im Großraum Paris von 377 auf 673 angestiegen. Die britische Mutante ist inzwischen für mehr als 75 Prozent der Infektionen verantwortlich.

Bildungsminister Jean-Michel Blanquer argumentiert seit mehreren Monaten, dass die Schulen kein Ansteckungsort seien. Doch neue Zahlen scheinen das zu widerlegen. 3256 Schulklassen mussten diese Woche wegen Coronafällen schließen, das entspricht einem Anstieg von 50 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Der Infektiologe Arnaud Fontanet vom Wissenschaftsrat warnte: „Es ist riskant, die Schulen offen zu halten.“ Er verwies auf eine Studie des Institut Pasteur, wonach das Infektionsrisiko für Eltern von Mittel- und Oberschülern um dreißig Prozent erhöht sei. Die Regionalratspräsidenten der Hauptstadtregion, Valérie Pécresse, hat vorgeschlagen, die Frühlingsferien um zwei Wochen vorzuziehen und nach Ostern beginnen zu lassen.

„Ich glaube, wir kommen nicht um eine Schulschließung umhin“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Jean-Louis Bourlanges, am Freitag im Fernsehsender France 2. „Wir hätten vor drei Wochen schneller und stärker reagieren müssen, jetzt haben wir eine Notsituation, in der wir die Schulen schließen sollten.“

Die Epidemiologin Dominique Costagliola beklagte, dass die Ansteckungen im schulischen Milieu monatelang geleugnet worden seien. „Ich bin dafür, die Schulen offen zu halten. Aber dann muss man Schutzmaßnahmen ergreifen, CO2-Messgeräte und Lüftungssysteme anschaffen, aber das kostet Geld“, sagte Costagliola der Zeitung „Libération“. Das Ausmaß der Ansteckungsketten in den Schulen werde erst jetzt bekannt, weil die Testkapazitäten ausgebaut worden seien.