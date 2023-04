Vor der rot beflaggten Großen Halle des Volkes am Rande des Tiananmen-Platzes feuert die Ehrengarde 21 Kanonenschüsse zum Salut, während eine Kapelle die Nationalhymnen der beiden Länder spielt. China heißt den französischen Präsidenten willkommen, Xi Jinping bereitet Emmanuel Macron einen großen Empfang. Die bilateralen Verbindungen mit Frankreich präge eine „positive und stete Dynamik“, sagt Xi. Und das in Zeiten, in denen die Welt tiefgreifenden Wandel durchlebe.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent in Berlin.



Dazu zählen aus chinesischer Sicht vor allem das sich immer weiter verschlechternde Verhältnis zu Amerika, der Krieg in der Ukraine oder die Taiwan-Frage. Und zunehmend auch die Handelsbeziehungen mit der EU, die sich immer weiter den Amerikanern annähere. Frankreichs Präsident dagegen wolle China nicht isolieren, sondern betone die Kooperation, heißt es etwa in einer Studie der Pekinger Universität für Auslandsstudien. Für China ist Frankreich ein Land, das eine weitere Amerikanisierung Europas vermeiden helfe.

Und so lobt Xi Peking und Paris als „überzeugte Verfechter einer Multipolarisierung der Welt“. Womit Xi üblicherweise eine Verringerung der amerikanischen Dominanz meint. Während sich europäische Besucher dieser Tage in Peking die Klinke in die Hand geben, ist seit dem Abschuss eines chinesischen Spionageballons über Amerika kein ranghoher Besucher aus den USA mehr nach China gekommen. Zudem meint Xi mit seinem Werben nach Multipolarität auch eine Verringerung des Einflusses der EU.

Macron will, dass Europa „mit einer Stimme“ spricht

Diesem Eindruck wirkt Macron entgegen, indem er die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eingeladen hat, mit ihm nach Peking zu kommen, um dort „mit einer Stimme“ zu sprechen. Anders als zunächst erwartet, ist von der Leyen allerdings nicht mit im französischen Präsidentenflugzeug angereist. Sie landet in einem Linienflug der Fluggesellschaft Emirates in Peking.

Dort bringt Macron zuerst die Suche nach einer Lösung für den Ukrainekrieg vor. „Ich weiß, dass ich auf Sie zählen kann, wenn es darum geht, Russland zur Vernunft zu bringen und alle wieder an den Verhandlungstisch zu bringen“, sagt Macron zu Xi. Der französische Präsident glaubt an eine die Zusammenarbeit mit China, nicht nur bei der Lösung des Krieges. Macron verweist auf Pekings proklamierte Unterstützung der UN-Charta, welche die Achtung territorialer Integrität eines Staates verlangt.

Xi erwidert, China rufe „gemeinsam mit Frankreich zur Zurückhaltung und Vernunft“ auf. Zivilisten müssten geschützt werden, „Nuklearwaffen dürfen nicht eingesetzt und ein Atomkrieg verhindert werden“. Xi hält die bisherige chinesische Position. So spricht er sich auch im Beisein Macrons „für die Förderung von Friedensgesprächen und eine politische Lösung“ aus. Dies zwar „so bald wie möglich“, wie es in einem Transkript des Pekinger Außenministeriums heißt. Aber eben auch unter Berücksichtigung „der legitimen Sicherheitsinteressen aller Parteien“. Damit dürften vor allem die Sicherheitsinteressen Russlands gemeint sein. So zeigt Xi auch Macron, dass er an seiner bisherigen Russlandpolitik festhält.

China lobt den Handel mit Frankreich

Xi sagt, China und Frankreich hätten als große Weltmächte die „Fähigkeit und Verantwortung“, ihre Differenzen zu überwinden und den Weltfrieden zu sichern. Er lobt den Handel beider Länder. Der sei in den vergangenen Jahren noch gewachsen.