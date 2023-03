An Freundschaftsbekundungen fehlte es nicht beim 36. französisch-britischen Gipfeltreffen am Freitag in Paris. „Enge Nachbarn. Großartige Freunde. Historische Verbündete. Es ist großartig, in Paris zu sein“, twitterte Premierminister Rishi Sunak nach seiner Ankunft im Eurostar. Dem Vieraugengespräch mit Präsident Emmanuel Macron im Elysée-Palast schickte er das Versprechen voran, „ein neues Kapitel mit Frankreich“ aufschlagen zu wollen. Dies sei ein ganz besonderes Gipfeltreffen. Die Schicksale Frankreichs und des Vereinigten Königreichs seien miteinander verknüpft, daran ändere der Brexit nichts, bekundete Macron. „Wir wollen gemeinsam vorankommen“, so der Gastgeber. Das gelte besonders mit Blick auf den Ukrainekrieg.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



In der Presse war von einem Neuanfang und von einer Rückkehr zur Entente cordiale („herzliches Einvernehmen“) die Rede. In der Zeitung „Le Figaro“ schwärmte Sunak von Frankreich, wie Präsident Macron es von einem deutschen Regierungschef bislang nicht gehört hat: „Ich habe eine große persönliche Zuneigung zu Frankreich. Ich habe in meinem Leben schon viele französische Vorgesetzte (in der Finanzindustrie) gehabt. Ich habe viel Zeit in Frankreich verbracht, und es ist einer meiner Lieblingsorte, um zum Beispiel in den Urlaub zu fahren.“ Den 45 Jahre alten Macron beschrieb der 42 Jahre alte Sunak als „großen Freund“: „Ich bin sehr begeistert und fühle mich privilegiert, eine solche Beziehung zu Emmanuel Macron zu pflegen.“ Die starke Beziehung zu Frankreich sei entscheidend für die aktuellen Herausforderungen.