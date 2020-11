Pressefreiheit in Frankreich : Macrons Doppelmoral

Auf der Weltbühne tritt der französische Präsident als entschlossener Verteidiger der Presse- und Meinungsfreiheit auf. Den Protesten gegen den Nachdruck der Mohammed-Karikaturen in der Satirezeitung „Charlie Hebdo“ stellte er das unwiderrufliche Recht auf eine freie Presse entgegen. Er griff sogar selbst zum Telefonhörer, um einen Journalisten der „New York Times“ zu belehren, und schrieb der „Financial Times“ einen Leserbrief.

Es ist Emmanuel Macron hoch anzurechnen, dass er sich dem Trend zur Selbstzensur nicht anschließt und die unter der Monarchie begonnene Tradition der Karikaturen verteidigt. Der grundsätzliche Verzicht der „New York Times“ auf den Abdruck politischer Karikaturen zeigt, wie schnell die Pressefreiheit im Namen der „politischen Korrektheit“ eingeschränkt werden kann.

Der französische Präsident wäre allerdings glaubwürdiger, wenn er die im Ausland mit so viel Inbrunst verteidigten Prinzipien auch im eigenen Land hochhalten würde. Das von der Nationalversammlung gerade in erster Lesung verabschiedete „globale Sicherheitsgesetz“ läuft auf eine Kriminalisierung der Pressearbeit während Demonstrationen und anderer Polizeieinsätze hinaus. Artikel 24 verbietet es, Polizisten bei der Arbeit zu filmen, wenn man ihnen damit „schaden“ will. Das bedeutet, dass Sicherheitskräfte Kameraleute und Fotografen künftig an ihrer Arbeit hindern können, wenn sie der Überzeugung sind, dass ihnen durch die Aufnahmen Schaden entstehen könnte. Entgleisungen von Polizisten könnten auf diese Weise nicht mehr dokumentiert und geahndet werden.

Frankreich hat seit langem ein Problem mit gewalttätigen und teils auch rassistischen Übergriffen einzelner Polizisten. Bislang waren Filmmitschnitte das wichtigste Mittel der Opfer, um sich dagegen zur Wehr zu setzen. Die jüngsten Vorfälle von Polizeigewalt während der Räumung eines Migrantenlagers und die brutale Festnahme eines schwarzen Musikproduzenten in Paris gelangten nur an die Öffentlichkeit, weil sie gefilmt wurden. Es reicht nicht, dass Präsident Macron die Vorfälle „schockierend“ findet. Artikel 24 steht im Widerspruch zu seinem Hohelied auf die freie Presse.

Seit den Demonstrationen der „Gelbwesten“ werden Journalisten zunehmend gegängelt und von etlichen Polizisten wie Störenfriede behandelt. Macron hat schon damals alle Vorwürfe von sich abprallen lassen. Und Innenminister Gérald Darmanin forderte nun ernsthaft, Journalisten müssten sich fortan für die Berichterstattung über Demonstrationen akkreditieren und in einem Pressetross mitmarschieren. Erst nach massiven Protesten der Journalistenverbände korrigierte er sich und behauptete, er sei missverstanden worden.

Frankreichs Verfassung fehlt es an „checks and balances“, wie sie in der amerikanischen und der deutschen Demokratie vorgesehen sind. Der Presse ist deshalb oft die Rolle einer kontrollierenden Gewalt zugefallen. Macron hat sich geweigert, den Medien diese Kontrollfunktion zuzugestehen. Anders als sein Vorgänger meidet er es, Rede und Antwort zu stehen. Stattdessen pflegt er das Genre langer geopolitischer Betrachtungen, bei denen Journalisten nur die Rolle der Stichwortgeber spielen. Zugleich hat der Präsident nichts unternommen, um das Parlament zu stärken. Der Widerspruch zwischen innerer Machtkonzentration und Verteidigung der Pressefreiheit nach außen ist unübersehbar.