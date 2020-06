Macron trifft Johnson : Sich einmal wie de Gaulle und Churchill fühlen

Boris Johnson empfängt Emmanuel Macron vor seinem Amtssitz in 10 Downing Street in London. Bild: AP

Hakenkreuzfahnen flattern am Pariser Triumphbogen, die französische Regierung ist vor der vorrückenden Wehrmacht nach Bordeaux geflüchtet, als der Brigadegeneral Charles de Gaulle am 18. Juni 1940 von London aus einen eindringlichen Appell an seine Landsleute in der Heimat richtet. Sie sollten sich nicht geschlagen geben, sagt er mit knarzender Stimme im Rundfunksender BBC: „Was auch geschieht: Die Flamme des französischen Widerstandes darf und wird nicht erlöschen.“ Der Appell vom 18. Juni gilt als Geburtsstunde des Gaullismus und begründet Frankreichs Anspruch auf den Siegermachtstatus. Er ist den Franzosen so wichtig wie den Briten die „Blut, Schweiß und Tränen“-Rede, die Winston Churchill am 13. Mai 1940 vor dem britischen Unterhaus hielt.

Zum 80. Jahrestag des berühmten Aufrufs, der für das französische Selbstverständnis prägend bleibt, ist Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag nach London gereist. Luftparade, Kranzniederlegungen an den Statuen Churchills, König Georg VI. und de Gaulles, Besuch im alten Gebäude der BBC, symbolische Aufnahme der Stadt London in die Ehrenlegion und Aufenthalt in Carlton Gardens, dem früheren Generalquartier de Gaulles mit Prinz Charles und Herzogin Camilla: Macron hat sich eine pompöse Zeremonie für seinen ersten auswärtigen Auftritt seit Ausbruch der Corona-Pandemie organisieren lassen.

Paris und London „Seite an Seite“

Am wichtigsten aber war ihm das Gespräch mit Premierminister Boris Johnson, dessen Churchill-Biographie er „mit Interesse“ gelesen haben soll. „Die Kämpfe, die heute vor uns liegen, sind andere als vor 80 Jahren“, sagte Johnson kurz vor der Begegnung. Er hege aber keinen Zweifel daran, dass Frankreich und das Vereinigte Königreich allen neuen Herausforderungen „Seite an Seite“ gewachsen seien. Macron und Johnson eint dabei vor allem der Wunsch, an ihre Vorbilder de Gaulle und Churchill anzuknüpfen, auch wenn es beiden nicht recht gelingen will. Manchmal wirkt es so, als hätten sie sich auf ein mildes Remake der von Wutausbrüchen, Beleidigungen und gegenseitiger Bewunderung geprägten Beziehung zwischen Churchill und de Gaulle verständigt.

Dass der fahnenflüchtige Brigadegeneral und Unterstaatssekretär überhaupt die Radioansprache halten konnte, lag an Churchill. Der Franzose zeigte dafür aber zeitlebens keine besondere Dankbarkeit, woran der britische De-Gaulle-Biograph Julian Jackson im französischen Radio erinnerte. Am Himmel von Paris und London hinterließen die Kampfflugzeuge der „Patrouille de France“ und der „Red Arrows“ blau-weiß-rote Streifen der beiden Nationalflaggen. Macron und Johnson gefiel es sichtlich, in einer an guten Neuigkeiten armen Zeit die „Entente cordiale“ aufleben zu lassen.

Von der Strahlkraft de Gaulles versucht Macron seit langem zu profitieren. Schon für sein offizielles Amtsporträt hatte er sich mit einer Ausgabe von dessen „Kriegsmemoiren“ fotografieren lassen. Auf dem Höhepunkt der Covid-19-Todeswelle versprach der Präsident eine Rückkehr der „glücklichen Tage“ – eine klare Anleihe beim General. De Gaulle hatte das Programm des nationalen Widerstandsrates „Die glücklichen Tage“ betiteln lassen. Auch wenn er sich bei den Brexit-Verhandlungen die Rolle als Hardliner zugeschrieben hat, will Macron die französisch-britische Verteidigungszusammenarbeit ausbauen. Zum 10. Jahrestag der sogenannten Lancaster-House-Verträge Anfang November wollen die beiden einzigen europäischen Atommächte den Prototyp einer gemeinsam entwickelten neuen Generation von Cruise Missiles vorstellen.

Le Pen ausgebuht

Die politische Inszenierung des Gedenktags begann der französische Präsident am Vormittag im Pariser „Musée de l’Ordre de la Libération“, das den Widerstandskämpfern gewidmet ist. Macron tauschte sich mit dem 99 Jahre alten Widerstandskämpfer Hubert Germain aus. Am Mont Valérien auf einer Anhöhe bei Paris legte er dann Kränze für die mehr als 1000 Widerstandskämpfer und Geiseln ab, die dort zwischen 1941 und 1944 von der Wehrmacht erschossen wurden.

De Gaulle hatte die Gedenkstätte 1960 eröffnet. Zu der Gedenkzeremonie waren auch zahlreiche Oppositionspolitiker gekommen. Marine Le Pen war nicht dabei. Sie war auf die bretonische Île de Sein gepilgert, um sich dort im wehenden Wind als einzig wahre Gaullistin in Szene zu setzen. Doch ihr Auftritt wurde von empörten Einheimischen gestört, die sie mit Buh-Rufen und Geschrei verjagten.