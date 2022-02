„Offen, direkt und kurz“ : Warum Macron mit Putin telefonierte

Der französische Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag in Brüssel Bild: EPA

Warum hat der französische Präsident mit dem russischen Präsidenten telefoniert? „Will er schon wieder getäuscht werden?“, fragte der frühere schwedische Außenminister Carl Bildt sichtlich irritiert. Was Bildt offensichtlich nicht wusste: Macron rief nicht aus eigenem Antrieb, sondern auf Bitten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Kreml an. Russland müsse „früher oder später“ mit der Ukraine „sprechen“, um die Kämpfe zu beenden, sagte Selenskyj am Freitag. Wie Macron bei seiner nächtlichen Pressekonferenz in Brüssel erläuterte, kam der ukrainische Präsident in Moskau nicht durch. Putin lehnte es ab, direkt mit Selenskyj zu reden, so Macron. Von Brüssel aus rief Macron deshalb im Kreml an.

Der Austausch sei „offen, direkt und kurz“ gewesen, sagte Macron hinterher. Er habe Putin zwei Botschaften überbracht. Zum einen habe er im Namen Frankreichs scharf den Krieg verurteilt. Zum anderen überbrachte er ihm im Namen der Ukraine die Forderung, die Kämpfe einzustellen und mit Präsident Selenskyj direkt zu verhandeln. „Das ist ohne Wirkung geblieben, da der russische Präsident sich für Krieg entschieden hat“, sagte Macron. Er habe es als seine Verantwortung empfunden, der Bitte Selenskyjs nachzukommen. Es gehe darum, weiteres Blutvergießen zu verhindern.

Waffenlieferungen an die Ukraine

Zugleich verwies Macron auf die „Doppelzüngigkeit“ Putins. Kurz vor der Invasion der Ukraine habe man noch über Detailfragen zum Minsker Abkommen verhandelt. „Ja, es gab Doppelzüngigkeit und eine bewusste Entscheidung Präsident Putins, den Krieg vorzubereiten, als wir noch über den Frieden verhandelten“, sagte Macron. Über Sanktionen und Strafmaßnahmen hinaus gelte es aber „alle Kanäle offen zu halten, damit so schnell wie möglich eine Waffenruhe erreicht werden kann“. Macron sagte, dass der Krieg nicht länger auf militärische Ziele beschränkt sei und Zivilisten getötet würden.

Verteidigungsministerin Florence Parly sagte am Freitag im Radiosender RTL: „Unser Ziel ist eine Waffenruhe“. Sie bestätigte, dass Frankreich in der Vergangenheit defensive Waffensysteme und militärische Ausrüstung an die Ukraine geliefert habe und weitere Anfragen aus Kiew über Waffenlieferungen vorlägen. Darüber werde sehr schnell entschieden.

Außenminister Jean-Yves Le Drian sagte im Radiosender France Inter, die Sicherheit Präsident Selenskyjs sei fortan „ein zentrales Element“. „Frankreich ist in der Lage ihm zu helfen, sollte das notwendig werden“, kündigte Le Drian an. Er ergänzte, es sei wichtig, dass Selenskyj in Kiew „die Stellung hält“. Le Drian führte nicht aus, ob er damit meinte, französische Spezialkräfte würden Selenskyj sicheres Geleit gewähren, sollten russische Truppen die Hauptstadt einnehmen. Er ließ offen, wie die „Hilfe“ für Selenskyj aussehen könnte.

Präsident Macron hat die beschleunigte Verlegung französischer Soldaten nach Rumänien bestätigt. Er habe die NATO darüber informiert. Verteidigungsministerin Parly hatte Ende Januar in Gesprächen mit dem rumänischen Präsidenten Klaus Johannis und dem Verteidigungsminister Detailfragen der Stationierung geklärt. Frankreich will zudem neue Soldaten nach Estland im Rahmen der NATO-Mission Enhanced Forward Presence entsenden. „Wir werden unfehlbar an der Seite unserer Verbündeten stehen“, sagte Macron.

Kritik an Deutschland und Italien

Der Krieg auf europäischen Boden müsse als Weckruf verstanden werden. Die EU müsse eine unabhängige Energieversorgung aufbauen und Verteidigungskräfte, um Bürger und Grenzen zu schützen und technologische Souveränität erlangen. „Der Krieg, den wir erleben, zeigt das auf grausame Weise“, sagte Macron.

In Frankreich ist eine Debatte darüber entflammt, dass sich Deutschland und Italien aufgrund ihrer Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen als unzuverlässige Verbündete erwiesen. Der frühere Außenminister Dominique de Villepin forderte, Russland „sehr schnell wirtschaftlich zu isolieren, auch wenn wir darunter leiden“. Die deutsche Weigerung, „sofort“ über den SWIFT-Ausschluss Russlands zu entscheiden, wird von vielen in Paris als „Komfortlösung“ gesehen.

Der sozialistische EU-Abgeordnete Raphael Glucksmann warnte: „Wir werden es teuer bezahlen, dass wir die ukrainische Demokratie in Stich lassen.“ Es sei ja schön, das Brandenburger Tor in den Nationalfarben der Ukraine zu beleuchten, aber noch besser wäre es, die EU-Sanktionen und den sofortigen Ausschluss Russlands aus dem Zahlungssystem SWIFT nicht zu blockieren. Glucksmanns Kritik richtete sich auch gegen Italien. Auf dem Platz der Republik in Paris hatten sich am Donnerstagabend tausende Franzosen aus Solidarität mit der Ukraine versammelt.