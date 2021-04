Öffnungen in Frankreich : Im Juli sollen nur noch Diskos geschlossen bleiben

Die Mona Lisa soll bald wieder Besuch bekommen. Präsident Emmanuel Macron hat am Donnerstag einen Lockerungsplan vorgestellt, der die Öffnung von Museen wie den Louvre vom 19. Mai an vorsieht. Auch Theater und Kinos, die seit Ende Oktober geschlossen waren, dürfen dann wieder unter strikten Auflagen Besucher einlassen. Macron, der sich in einem Interview am Donnerstag einen Zweckoptimisten nannte, nimmt dabei keine Rücksicht auf die Inzidenzwerte. Jeden Tag stecken sich im Wochendurchschnitt rund 30.000 Franzosen mit dem Coronavirus an. Die Intensivstationen sind mit 5000 Covid-19-Erkrankten weiterhin überlastet. Aber dem Präsidenten geht es darum, dem Land eine Perspektive zu geben.

Die erste Etappe der Lockerungen beginnt am 3. Mai. Dann dürfen alle Kinder wieder zum Präsenzunterricht in die Schulen zurückkehren. Die älteren Schüler von der 8. Klasse an wechseln dabei zwischen Präsenz- und Digitalunterricht. Das Verbot, sich ohne triftigen Grund mehr als zehn Kilometer von seiner Wohnung zu entfernen, entfällt dann. Auch Reisen zwischen den französischen Regionen werden wieder erlaubt. Bei der zweiten Öffnungsstufe hat der Präsident die Urlauber im Blick, die sich zum langen Pfingstwochenende nach Geselligkeit sehnen. Vom 19. Mai an dürfen Restaurants und Cafés auf Außenterrassen ihre Gäste bis 21 Uhr bewirten. An jedem Tisch dürfen nicht mehr als sechs Personen Platz nehmen. Auch alle Geschäfte sollen dann wieder unter strikten Auflagen öffnen. Die Museen, Kinos, Theater, Konzertsäle und Sporteinrichtungen werden bis zu einer Obergrenze von 800 Personen geöffnet. Für Außeneinrichtungen wie Fußballstadien wird die Obergrenze auf 1000 angehoben.

Nächtliche Ausgangssperre erst ab 23 Uhr

Vom 9. Juni an werden die Empfehlungen zum Homeoffice aufgehoben. Cafés und Restaurants können dann auch wieder Gäste in Innenräumen bewirten, die Regel der Sechsertische bleibt bestehen. Die nächtliche Ausgangssperre, die derzeit um 19 Uhr beginnt, tritt dann erst von 23 Uhr an in Kraft. Auch Fitnessstudios und andere Sporteinrichtungen in Innenräumen dürfen dann wieder öffnen. Die Regierung setzt auf die Einführung des europäischen Gesundheitspasses, um auch wieder Messen und andere Großveranstaltungen mit bis zu 1000 Personen zulassen zu können.

Vom 30. Juni an soll es keine Ausgangsbeschränkungen mehr geben. Nur die Diskotheken bleiben geschlossen. Mit dem detaillierten Zeitplan strebt Macron an, die Stimmung im Land zu heben. Das Institut Pasteur hat jedoch in einem Bericht davor gewarnt, dass Frankreich aufgrund der frühzeitigen Lockerungen eine vierte Welle mitten in den Sommerferien drohe. Die Impfungen reichten nicht aus, um ein neues Aufflammen der Pandemie zu verhindern, warnen die Wissenschaftler des Instituts. Um alle Erwachsenen bis August zu impfen, müssten täglich 590.000 Dosen verimpft werden. Derzeit werden täglich etwa 350.000 Personen geimpft.