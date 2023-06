Vom Gipfeltreffen des Weimarer Dreiecks am Abend in Paris soll ein deutliches Signal der europäischen Einheit und Solidarität mit der Ukraine an Russland ausgehen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird um kurz nach 19 Uhr im Elysée-Palast erwartet. Gastgeber Emmanuel Macron trifft schon zuvor zu einem bilateralen Gespräch mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda zusammen. Bei einem Abendessen zu Dritt soll über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine sowie über den Kalender für den EU-Beitritt gesprochen werden, heißt es in Paris.

Französische Diplomaten betonten, wie wichtig die Abstimmung im Format des Weimarer Dreiecks geworden sei. Nicht immer schätzte Paris das 1991 von Außenminister Hans-Dietrich Genscher ins Leben gerufene Gesprächsforum als nützlich ein. Die seltenen Gipfeltreffen wurden wie lästige Pflichtübungen absolviert. Doch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat Präsident Macron eine erhebliche Kurskorrektur abverlangt. Jetzt heißt es im Elysée-Palast, wie wichtig der polnische Standpunkt sei. „Wir haben viele Gelegenheiten verpasst, dem Osten Europas zuzuhören“, gestand Macron kürzlich ein. Auch vor dem Hintergrund der ukrainischen Gegenoffensive plädiert Präsident Macron dafür, der Ukraine bereits beim NATO-Gipfel in Vilnius „greifbare und glaubwürdige Sicherheitsgarantien“ zu geben.

In Paris hält man die vom ehemaligen NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen und dem Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, entwickelten „Kyiv Security Compact“ als gute Grundlage. Als mögliche Garantiegeber werden in dem Bericht Amerika, Großbritannien, Kanada, Polen, Deutschland, Frankreich, Italien, die Türkei sowie die nordischen und baltischen Staaten genannt. Der Vorschlag orientiert sich an den amerikanischen Sicherheitsgarantien für Israel mit jährlicher Billigung des Kongresses.

Ein ähnliches Modell mit jährlichen Finanzhilfen der wichtigsten Partner als Beitrag zur Sicherheit der Ukraine wird in Paris als gute Option angesehen, solange es keine Friedensverhandlung gibt. Frankreich drängt darauf, dass die Sicherheitsgarantien schon beim NATO-Gipfel im Juli ausgesprochen werden. „Wir müssen in diesen Fragen viel ehrgeiziger sein, als wir es manchmal sind“, sagte Macron dazu in Bratislava.

Macron plädiert für eine schnelle EU-Erweiterung

Im Elysée-Palast heißt es, es gebe in dieser Frage keine Divergenz mit der Bundesregierung. Man verstehe deutsche und amerikanische Vorbehalte, dass eine NATO-Mitgliedschaft mit Artikel 5 für ein Land im Kriegszustand nicht möglich sei. Dennoch brauche es ein starkes Signal an Moskau. Zur Sprache kommen sollte auch humanitäre Hilfe für die Ukraine in dem überschwemmten Gebiet sowie Fragen des Munitionsnachschubs.

Macron will am Abend auch über den Kalender für den EU-Beitritt der Ukraine und Moldaus mit dem Bundeskanzler und dem polnischen Präsidenten reden. Anders als in der Vergangenheit drückt Paris aufs Tempo und spricht sich für eine schnelle Aufnahme aus. In diesem Punkt sieht man in Paris große Übereinstimmung mit Warschau. In seiner Rede in Bratislava plädierte Macron dafür, „so schnell wie möglich“ zu erweitern. Paris schlägt vor, die Verhandlungen mit den beiden Kandidatenländern bereits Ende des Jahres aufzunehmen. Der Elysée-Palast setzt sich dafür ein, Gespräche über die institutionellen Reformen in einer erweiterten EU unverzüglich zu beginnen. Frankreich will dabei möglichst keine Vertragsänderung.

Auch das Streitthema Luftverteidigung könnte zur Sprache kommen. Weder Polen noch Frankreich machen bei der von der Bundesregierung initiierten European Sky Shield Initiative mit. Bei einem Gipfelgespräch der Verteidigungsminister am Rande der Flug- und Rüstungsmesse Le Bourget am 19. Juni soll es nun zu einer „strategischen Abstimmung“ kommen. Präsident Macron hatte auf diese Konferenz bei seinem Besuch bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar hingewirkt.

In Paris ist man weiterhin irritiert, dass die Bundesregierung eine Absichtserklärung (Letter of Intent) an die NATO über die Raketenabwehr verfasst hat, ohne sich vorher abzustimmen und Paris wie im Aachener Vertrag vereinbart in Kenntnis zu setzen. Erst hinterher sei Frankreich eingeladen worden, wie die anderen mitzumachen, heißt es dazu in Paris.

Frankreich befürchtet, dass der Aufbau einer europäischen Rüstungsindustrie zurückgeworfen wird, sollten über das European Sky Shield Milliardenbeträge zugunsten der amerikanischen und israelischen Rüstungsindustrie mobilisiert werden. Auch führt man in Paris die Gefahr eines neuen Rüstungswettlaufs an, wenn sich das Sky Shield nicht in einen gemeinsamen strategischen Ansatz einfüge. Schweden und 16 NATO-Verbündete (darunter Finnland) haben die Absichtserklärung unterzeichnet.

Polen sieht derweil große Chancen in der seit einiger Zeit sichtbaren Hinwendung Frankreichs zu Ostmitteleuropa. Außen-Staatssekreär Arkadiusz Mularczyk sagte der F.A.Z. am Montag, Warschau begrüße „die Öffnung Frankreichs und Präsident Macrons für die Angelegenheiten der Ukraine und die Zusammenarbeit mit Polen“. Man habe in jüngsten Begegnungen mit französischen Kollegen mehrfach darüber gesprochen. Zugleich gab es kritische Fragen an die deutsche Adresse.

Die Warschauer Zeitung „Dziennik“ berichtete, dass Polens Präsident Andrzej Duda vorgeschlagen hätte, den Dreiergipfel diesmal gemeinsam mit Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew abzuhalten. Das Bundeskanzleramt habe diese Idee jedoch blockiert. Die Zeitung erinnerte daran, dass Berlin auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch eine ursprünglich geplante Debatte von Scholz, Macron und Duda habe platzen lassen. Warschau lege größten Wert darauf,hieß es, dass die NATO auf ihrem Gipfel in Vilnius im Juli einen „möglichst ehrgeizigen Plan von Sicherheitsgarantien für die Ukraine seitens des Bündnisses“ vorlege, „einschließlich eines Zeitplans für ihren Beitritt“.