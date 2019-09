Macron ruft Ruhani zu Treffen mit Trump in New York auf

Iran-Konflikt : Macron ruft Ruhani zu Treffen mit Trump in New York auf

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat seinen iranischen Amtskollegen Hassan Ruhani eindringlich zu einem Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump noch in dieser Woche aufgerufen. Macron sagte am Dienstag, es wäre eine „verpasste Gelegenheit“, sollten die beiden Widersacher nicht am Rande der UN-Generaldebatte in New York zusammenkommen. Macron äußerte sich bei einem Treffen mit Ruhani, an dem auch der britische Premierminister Boris Johnson teilnahm.

Es war Macrons zweites Treffen mit Ruhani binnen 24 Stunden. Der französische Präsident hat auch Trump getroffen.

„Trump muss Vertrauen herstellen“

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in New York bilaterale Gespräche mit Trump und Ruhani geführt. Anschließend sagte sie, sie würde es begrüßen, wenn es in New York noch zu einem direkten Gespräch zwischen den beiden kommen würde.

Ruhani sagte dagegen am Dienstag im Sender Fox News, vor einem möglichen Zweiertreffen müsse Trump wieder „Vertrauen“ herstellen. „Wenn die Regierung der Vereinigten Staaten sprechen will, muss sie die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen.“

Mehr zum Thema 1/

Ruhani betonte, entgegen der Darstellung der Vereinigten Staaten wolle der Iran keine Atombombe bauen. „Wir streben nicht nach Atomwaffen.“ Ruhani dementierte, dass sein Land für die Angriffe auf saudische Ölanlagen Mitte des Monats verantwortlich gewesen sei. In einer gemeinsamen Mitteilung hatten sich am Montag die deutsche, die französische und die britische Regierung einer entsprechenden Einschätzung der Amerikaner angeschlossen. Ruhani sagte: „Unbegründete Anschuldigungen zu erheben ist nicht konstruktiv.“

Trump hat trotz der Luftangriffe auf die Ölanlagen ein Treffen mit Ruhani am Rande der UN-Debatte nicht ausgeschlossen. Seit den Angriffen haben sich die Spannungen zwischen Washington und Teheran nochmals massiv verschärft. Am Dienstag drohte Trump Iran bei seinem Auftritt vor der UN-Vollversammlung eine weitere Verschärfung der Sanktionen an. Er betonte zugleich, die Vereinigten Staaten seien bereit zur Freundschaft mit „allen, die ehrlich nach Frieden und Respekt streben“.