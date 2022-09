Krise der Demokratie : Macrons Erneuerungsplan

Aktualisiert am

Emmanuel Macron am Donnerstag in Marcoussis Bild: EPA

In Marcoussis im Süden von Paris trainiert eigentlich die französische Rugby-Nationalmannschaft. Am Donnerstag steht Präsident Emmanuel Macron auf dem grünen Rasen, um die repräsentative Demokratie zu erneuern. Der Ort soll für Teamgeist und Ausdauer stehen. Der Präsident hat einen „nationalen Rat zur Neubegründung“ (CNR) einberufen. Die Idee hat Macron nach seiner Wiederwahl geboren, als er noch glaubte, die Franzosen würden ihm wieder eine parlamentarische Mehrheit geben. Aber auch mit relativer Mehrheit will der Präsident die politischen Debatten über die großen Reformen nicht dem Parlament überlassen. Als Generalsekretär des CNR setzte er Francois Bayrou ein, der zuvor als Leiter des „Hohen Plankommissariats“ keine nennenswerten Reformvorschläge erarbeitet hatte.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Die Abkürzung CNR soll an die heroische Zeit der Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg erinnern. Der Conseil National de Résistance legte nach der Befreiung die Grundlagen des modernen Wohlfahrtstaates mit Sozialversicherung, öffentlichem Dienst, Wiederherstellung des Parlamentarismus sowie einer Nationalisierungswelle vom staatlichem Elektrizitätsversorger EDF bis zu den Staatsbanken Société Générale und Crédit Lyonnais.