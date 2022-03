Macron telefoniert mit Putin : „Wladimir, Du erzählst Lügen“

Frankreich befürchtet, dass in der Ukraine „das Schlimmste noch bevorsteht“, wie es Außenminister Jean-Yves Le Drian am Donnerstag im Fernsehsender France 2 formulierte. Präsident Emmanuel Macron hat um die Mittagszeit von neuem mit Wladimir Putin telefoniert, „auf dessen Wunsch“, wie der Elysée-Palast mitteilte. In dem neunzigminütigen Gespräch, das von „klinischer Kälte“ gekennzeichnet war, habe Putin sein Kriegsziel formuliert: die totale Unterwerfung der Ukraine. Es gebe keinerlei Anlass zur Hoffnung mehr, dass der Kremlherrscher etwas anderes als die vollständige Eroberung des ukrainischen Staatsgebietes zum Ziel habe, hieß es im Elysée.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Putin sei in einem paranoiden Narrativ der „Entnazifizierung“ der Ukraine gefangen. Er habe geleugnet, dass die russische Armee zivile Ziele angreife. „Du erzählst Lügen, Du suchst Dir Ausflüchte“, habe Macron erwidert. Die Eroberung der Ukraine verlaufe nach Plan, behauptete Putin nach Angaben des Elysée-Palasts. Er werde sich in jedem Fall holen, was er sich vorgenommen habe. In Macrons Umgebung wurde von „einer großen Entschlossenheit“ Putins gesprochen. Der Kremlchef habe weitergehende Forderungen an Kiew angedroht, wenn die Staatsführung nicht in seine Bedingungen einwillige.

Putin bleibt dabei: Es gehe um „Entnazifizierung“

Von Macron auf den Angriff auf den Fernsehturm in Kiew angesprochen, behauptete Putin demnach, dass es sich um einen gezielten Schlag ohne zivile Opfer gehandelt habe. Die Bedingungen für Waffenstillstandsverhandlungen hätten sich nicht verändert. Putin fordert die komplette Entwaffnung, eine Neutralitätsgarantie sowie die „Entnazifizierung“ der Ukraine.

Im Elysée-Palast wurde darüber gerätselt, aus welchem Grund Putin das Gespräch mit Macron suchte. Wie es hieß, duzen sich Putin und Macron weiterhin, was die Übersetzer so wiedergaben. Der Franzose habe den Staatschef darauf hingewiesen, dass die Bedingungen für die Ukraine und für die EU inakzeptabel seien. Macron habe ihn offen mit seinen „Lügen“ konfrontiert und mit dem „hohen Preis“ gedroht, den Putin für den Angriffskrieg zahlen werde. Darauf habe Putin nicht reagiert, so wie er auch die EU-Sanktionen nicht angesprochen habe. Auch russische Repressalien habe Putin nicht erwähnt.

Im Elysée wurde trotz der ausbleibenden Ergebnisse die Notwendigkeit der Telefonate als „diplomatisches Instrument“ betont. Macron rief nach seiner Unterredung mit Putin den ukrainischen Präsidenten Selenskyj an, um ihn darüber zu informieren und zu warnen. Putin soll Macron zwar einen gesicherten Zugang für die humanitäre Notversorgung der Bevölkerung in den umkämpften Städten zugesagt haben, „aber ohne jegliches förmliches Engagement“.

Die Lagebewertung in Paris fällt extrem pessimistisch aus. Man befürchte eine lang andauernde Belagerung Kiews mit vielen Opfern in der Zivilbevölkerung. Macron hatte in einer Ansprache an die Nation am Mittwochabend Putin die Alleinschuld an dem Blutvergießen gegeben. „Russland ist nicht angegriffen worden. Russland ist der Angreifer“, sagte er. Putins Propaganda über den vorgeblichen „Nazismus“ der Ukraine sei „eine Lüge und eine Beleidigung der Geschichte Russlands und der Ukraine.“ Macron fügte hinzu: „Dieser Krieg ist die Frucht eines revanchistischen Geistes, genährt von einer revisionistischen Lesart der europäischen Geschichte, der Europa in die dunkelsten Stunden der Großreiche, der Invasionen und der Vernichtung zurückführen will.“

Von der pessimistischen Lagebewertung zeugt auch die Anweisung an alle französischen Staatsbürger, Russland so schnell wie möglich zu verlassen. Das gelte für alle „Expats“, Studenten, Doppelstaatsbürger und auch Journalisten. Im Elysée-Palast begründete man die Ausreiseempfehlung mit der Befürchtung, dass Putin demnächst einen Ausnahmezustand verhängen und die Sicherheit der Franzosen nicht mehr garantiert werden könne. Außerdem seien die Direktverbindungen bereits unterbrochen und die Ausreise könne nur noch mit Zwischenstopps erfolgen; deshalb solle man die letzten Gelegenheiten zur Ausreise nutzen. In Frankreich erwartet man eine weitere Eskalation.