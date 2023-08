Die Putschisten in Niger haben den französischen Botschafter aufgefordert, das Land zu verlassen. Präsident Macron weist das in einer außenpolitischen Rede zurück – sowie auch Kritik an der französischen Afrikapolitik.

Auf die „Epidemie der Putsche im Sahelgebiet“ will der französische Präsident weder mit „Paternalismus“ noch mit „Schwäche“ reagieren. Das hat Emmanuel Macron in einer fast zweistündigen Rede vor den versammelten französischen Botschaftern im Elysée-Palast am Montag erläutert. Den Abzug des französischen Botschafters, Sylvain Itté, aus Niamey, wie ihn die Militärjunta fordert, lehnte er ab. Das Ultimatum der Putschisten war am Sonntag abgelaufen. Botschafter Itté verfolgte die Rede Macrons von Niamey aus, wie der Präsident sagte.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Frankreich erkenne nur die legitimen Institutionen Nigers an, die aus demokratischen Wahlen hervorgegangen seien. Der Präsident will deshalb auch die von den Putschisten geforderte Aufkündigung der militärischen Beistandsabkommen ignorieren. Ein Abzug der französischen Truppen stehe derzeit nicht auf der Tagesordnung, hieß es im Elysée.