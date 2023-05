Macron kündigt Staatsbesuch in Deutschland an

An einem historischen Tag : Macron kündigt Staatsbesuch in Deutschland an

Der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 23 Jahren steht bevor. Die Reise, die Emmanuel Macron vom 2. bis 4. Juli voraussichtlich nach Berlin, Ludwigsburg und Dresden führen wird, ist mit Bedacht am 8. Mai bekannt gegeben worden. Auf das symbolische Datum hatten sich das Bundespräsidialamt und der Elysée-Palast verständigt, um „den Beginn eines neuen Kapitels in der jahrzehntelangen Freundschaft beider Länder“ anzukündigen. Der Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands 1945 wird in Frankreich mit einem staatlichen Feiertag gedacht. Anders als Valéry Giscard d’Estaing, der das Gedenken zum 8. Mai vorübergehend (1979-81) abschaffte, hat Macron daran nicht gerüttelt.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Am Montag ließ der Präsident aus Sorge vor Protesten gegen die Rentenreform die Champs-Elysées weiträumig sperren. Nach der traditionellen Gedenkzeremonie am Grab des Unbekannten Soldaten am Arc de Triomphe flog er nach Lyon weiter. In der früheren Haftanstalt Montluc würdigte er den Widerstandshelden Jean Moulin. Der Staatschef besuchte die nicht einmal zwei Quadratmeter große Gefängniszelle, in der Moulin seine letzten Tage verbracht hatte. Moulin war von Charles de Gaulle nach Frankreich entsandt worden, um die zerstrittenen Fraktionen der Résistance zusammenzuführen und die Zeit nach dem Krieg vorzubereiten. Er wurde verraten und von Klaus Barbie, dem „Schlächter von Lyon“, zu Tode gefoltert. 1964 wurde Moulins Urne in das Panthéon überführt.

Baerbock holt Besuch in Paris nach

Doch auch in Frankreich verblasst die Erinnerung an den 2. Weltkrieg und die Résistance. Die Rede Macrons auf Moulin bildet den Auftakt für einen Gedenkreigen, der über den 80. Jahrestag des D-Days am 6. Juni 2024 bis zum 80. Jahrestag des Endes des 2. Weltkriegs in zwei Jahren führen soll. Macron setzt auch im Kontext des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf die sinnstiftende Kraft dieser Rückblicke. Er will zudem den Zweifeln an der deutsch-französischen Kooperation begegnen, indem er das Ursprungsmotiv wiederbelebt. Marine Le Pens Partei Rassemblement National, aber auch weite Teile der Linken stellen die enge Verbindung mit Deutschland und der EU infrage. Die Kritik hat sich verstärkt, weil Macron in den vergangenen Monaten wenig Erfolge vorweisen konnte und das deutsch-französische Verhältnis von Irritationen und Interessenkonflikten geprägt war.

Mehr zum Thema 1/

Nach einer zweimaligen Absage wegen „Terminschwierigkeiten“ wird Außenministerin Annalena Baerbock am Mittwoch der Regierungskabinettssitzung im Elysée-Palast beiwohnen. Die Einladung hat hohen symbolischen Wert und entspricht einer Selbstverpflichtung des Aachener Freundschaftsvertrags von 2019, welche die Ampelregierung bislang ignoriert hat. Bereits am Dienstagabend wird Baerbock mit Außenministerin Catherine Colonna zu einem Gespräch mit Macron in Paris erwartet. Der Präsident bringt der grünen Außenministerin viel Sympathien entgegen, was dadurch verstärkt wird, dass Baerbock als Ministerin nicht die deutsche Energiepolitik verantwortet, die Macron für fehlgeleitet hält. Zu klären bleibt, ob die Außenministerin Macrons Hoffnung teilt, China eine Rolle bei einer Friedenslösung zugunsten der Ukraine anvertrauen zu können. Große Übereinstimmung gibt es inzwischen bei der Bewertung Russlands. Von Baerbock erhofft sich Macron ein stärkeres Interesse an der Europäischen Politischen Gemeinschaft, deren zweiter Gipfel in Moldau Anfang Juni bevorsteht.

Die Einladung an Baerbock zeugt vom gewachsenen Verständnis in Paris für die komplizierte Koalitionsdynamik in Berlin. Macron fährt nun dreigleisig, um nicht Opfer koalitionsinterner Unstimmigkeiten zu werden wie etwa beim Thema nuklear erzeugter Wasserstoff wie beim Deutsch-Französischen Ministerrat im Januar. Für den 6. Juni hat Macron eine Einladung des Bundeskanzlers zu einem Abendessen in dessen Wahlkreis in Potsdam angenommen. Der Ausflug seines Vorgängers in den Wahlkreis Angela Merkels in Stralsund gilt als Reinfall, nicht nur weil es in Strömen regnete. Merkels Gastgeschenk, ein Fass Bismarckheringe, wurde im geschichtsbewussten Frankreich als Gemeinheit empfunden. Um die jeweiligen Befindlichkeiten besser zu verstehen, sollen die formellen Deutsch-Französischen Ministerräte durch jährliche themenbezogene Klausuren ergänzt werden. Im Herbst wollen sich die Minister erstmals „im neuen Format“ treffen.