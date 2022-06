Parlamentswahl in Frankreich : „Mich würde es freuen, wenn die Regierung abgestraft wird"

In der alten Markthalle Beauvau und auf Ständen im Freien bieten Händler frisches Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte und Blumen im Überfluss an. Vor einem baumelnden Schinken an einem Metzgerstand grinsen Europaminister Clément Beaune und der ehemalige Premierminister Édouard Philippe in die Kameras. Der frühere Regierungschef, der in der Beliebtheit der Franzosen weit oben steht, ist als Retter auf den Marché d’Aligre in Paris gekommen. Der Europaminister liegt in seinem Wahlkreis im Herzen der Hauptstadt gut fünf Punkte hinter der Kandidatin des Linksbündnisses NUPES, Caroline Mécary, zurück. Sollte er im zweiten Wahlgang der Parlamentswahl an diesem Sonntag unterliegen, müsste Beaune sich auch vom Regierungstisch verabschieden. So hat es Präsident Emmanuel Macron für alle 15 Minister bestimmt, die bei der Wahl antreten. Wer nicht demokratisch legitimiert werde, könne nicht in der Regierung bleiben.

„Es steht viel auf dem Spiel“, sagt der 40 Jahre alte Europaminister Beaune, der zum ersten Mal kandidiert. Den Wahlkampf macht er im Anzug und im Namen berühmter Förderer. Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jacques Delors hat in einem Empfehlungsschreiben dazu aufgerufen, für Beaune zu stimmen. Ein Sieg der Linken wäre verheerend, warnt Beaune, der zum kleinen Kreis der Vertrauten Macrons zählt. Der linke Wortführer Jean-Luc Mélenchon, der Premierminister werden will, verkörpere „einen Trump à la française“. „Wenn Mélenchon behauptet, dass die Polizei tötet, dass unserer Armee im Sahelgebiet Missgriffe unterlaufen, dass wir aus der NATO aussteigen müssen, dann besteht ein großes Risiko“, sagt Beaune. Auch für die Zukunft der EU sei eine linke Parlamentsmehrheit fatal. „Ungehorsam gegen die EU, das bedeutet den permanenten Regelbruch. So können wir Europa nicht voranbringen.“

„Bonjour, ein Kilo Tomaten bitte.“ Die junge Frau mit dem Kinderwagen am Marktstand hat das Wahlkampfwerben nicht bemerkt. Sie profitiere zurzeit von ihrer Elternzeit, sagt sie. „Präsident Macron ist wiedergewählt. Aber von seiner neuen Methode ist nichts zu spüren“, sagt sie. Sie habe ihm ihre Stimme gegeben, um Le Pen zu verhindern, „aber das war kein Freibrief“. Ihr gefällt es nicht, wie das Linksbündnis verteufelt werde. Die Titelseite der Zeitung „Libération“ fand sie sehr gelungen: „Isst dieser Mann Kinder?“ stand dort unter einem Foto von Mélenchon. „Das Macron-Lager verbreitet Fake News“, sagt sie. Sie sei enttäuscht, dass Macron zwischen der extremen Rechten und extremen Linken nicht mehr unterscheide. Sie ist nicht zur Wahl gegangen, aber fragt sich, ob sie am Sonntag für NUPES stimmt, „damit Macron mehr Rücksicht auf die Nationalversammlung nehmen muss“.

„Vielen ist es einfach zu teuer geworden“

Schon von Weitem ist die Menschentraube zu sehen, die sich um Caroline Mécary gebildet hat. Die Kandidatin mit dem kurzen grau melierten Haarschopf trägt eine weiß-rosafarbene Bluse und ist vor einem Stand mit Oliven und Gewürzen stehen geblieben. Eine Rentnerin fragt sie: „Wer soll das alles bezahlen?“ Das Linksbündnis aus Linkspartei, Grünen, Sozialisten und Kommunisten verspricht die Rente mit 60 Jahren, ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1063 Euro für alle jungen Erwachsenen bis 25 Jahre und einen Mindestlohn von 1500 Euro. Mecary spricht von den 300 Ökonomen, die das Ausgabenprogramm gutheißen. Zu den Unterstützern zählt Star-Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty, dessen Buch „Das Kapital“ zum Weltbestseller wurde.

Die 59 Jahre alte Mécary hat sich als Anwältin für Homosexuellen-Rechte einen Namen gemacht. Sie verteidigte vor Gericht das erste Männerpaar, das 2004 in der Nähe von Bordeaux getraut und deren Ehe wenig später vom Berufungsgericht für ungültig erklärt wurde. Seit die sozialistische Regierung 2012 die „Ehe für alle“ durchsetzte, wird Mécary nicht müde, die Rechte der von Leihmüttern im Ausland ausgetragenen Kinder französischer Homo-Paare einzuklagen. „Ach, Clément Beaune ist zum Wahlkampf hier“, sagt sie spöttisch. „Wenn er glaubt, dass er gewinnt, weil er sich mit Hillary Clinton oder einem ehemaligen Premierminister zeigt, dann täuscht er sich“, sagt sie. Sie hat eine Beschwerde an den Rundfunk- und Fernsehrat gerichtet, weil ihr Konkurrent ständig von den großen Radio- und Fernsehstationen zu Interviews eingeladen wird.