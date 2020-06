Macron in der Krise : Frankreichs Deutschland-Komplex

Der Präsident will sich neu erfinden. Aber wie? Inspiration sucht Emmanuel Macron in einem Buch über die Niederlage im deutsch-französischen Krieg vor 150 Jahren. Der Vergleich mit Deutschland tut auch heute vielen Franzosen weh.

Emmanuel Macron fällt es schwer, politisch wieder Tritt zu fassen. Der französische Präsident wirkt angesichts der schweren Rezession zusehends orientierungslos und sieht zu, wie seine Partei und Regierungsfraktion sich in Machtkämpfen zerlegen. Zumindest hat er zur Analyse des politischen Debakels eine Buchempfehlung parat. Mit der Niederlage in der Schlacht bei Sedan entstand vor 150 Jahren ein Deutschland-Komplex unter französischen Intellektuellen, den der Literaturhistoriker Claude Digeon in seiner Doktorarbeit „die deutsche Krise des französischen Denkens“ nannte.

Die Arbeit erschien schon 1959 als Buch. Die Historikerin Mona Ozouf hat sie im März ausgegraben und besprochen, weil sie fand, dass „sie Fragen aufwirft, die wir uns noch immer stellen.“ Das französische Überlegenheitsgefühl wich nach dem verlorenen Krieg 1870/71 schlagartig einer tiefen Verunsicherung und einer geradezu obsessiven Beschäftigung mit Deutschland. Ozouf spricht von einer „profunden intellektuellen Verletzung“. Sie erinnert an die Fassungslosigkeit über den Abstieg, der innerhalb weniger Wochen besiegelt war. Die Niederlage wurde nicht nur als militärische empfunden, schmerzhafter noch wurde der Sieg der deutschen Wissenschaft und Technik wahrgenommen. Im Elysée-Palast verweist man dieser Tage gern auf Digeons Buch, um die Katastrophenstimmung in der abflauenden Epidemie zu erläutern.

Die Parallele zur aktuellen französischen Befindlichkeit drängt sich auf. Fast täglich machen Philosophen, Politiker und Publizisten den Niedergang Frankreichs am Vergleich zu Deutschland fest. „Wir spielen nicht mehr am Hof der Großen mit“, klagte der Philosoph Marcel Gauchet. „Wir sind nicht mehr in einer Liga mit Deutschland. Die Verwundbarkeit unseres Wirtschaftssystems hat sich auf deutliche Weise offenbart, während sich die industriellen Weichenstellungen Deutschlands ausgezahlt haben“, sagte Gauchet.

Ein „grausamer“ Vergleich

Während der Corona-Krise habe der französische Staat sein schlimmstes Antlitz bürokratischer Kleinlichkeit und autoritärer Pingeligkeit gezeigt, ohne effizient zu sein. Der Philosophieprofessor und Europaabgeordnete Francois-Xavier Bellamy, der als Nachwuchstalent der rechtsbürgerlichen Partei Les Républicains (LR) gilt, spricht vom Ende der Illusionen. Er habe geglaubt, dass die gute Haushaltsführung in Berlin auf Kosten des Gesundheitssystems gehe, während Frankreich sich „das beste Gesundheitssystem der Welt“ viel kosten lasse. Jetzt zeige sich, dass dies ein Irrglaube gewesen sei.

Der Publizist Patrick Jarreau bewertet den Vergleich zu Deutschland gar als „grausam“ für das eigene Selbstwertgefühl, deshalb schweige Präsident Macron auch dazu. „Niemand stellt gern die Schwäche seines eigenen Landes fest“, so Jarreau. „Wir brauchen eine Gewissensprüfung, ein landesweites Audit unserer Versäumnisse und Schwächen“, forderte Gauchet. Die zentralstaatliche Organisation mit dem Präsidenten als allwissenden Regenten rückt in den Mittelpunkt der Kritik. „Der jakobinische Staat, der von den Schulen bis zum öffentlichen Nahverkehr alles zentral verwalten will, ist ausgebrannt“, urteilte der Ökonom Daniel Cohen.

Er müsse sich „neu erfinden“, gestand Macron Mitte April seine politische Sinnkrise ein. 2017 hatte ihn das Versprechen in den Elysée-Palast getragen, Frankreich über Reformen für den internationalen Wettbewerb zu stählen, den Wohlstand zu mehren und die Arbeitslosenrate zu senken. Dahinter stand schon die Idee, zu Deutschland aufzuschließen und als Partner auf Augenhöhe die europäische Zukunft mitzugestalten. Doch als wirtschaftlicher Erneuerer kann sich Macron aufgrund der Rückschläge in zwei Jahren schwerlich präsentieren.

Inspiration bei einem links-patriotischen Deutschlandkenner

Derzeit hat er nicht einmal die Gewissheit, dass er es 2022 in die entscheidende Stichwahlrunde der Präsidentenwahl schafft. Auffallend häufig zieht der Präsident dieser Tage politische Urgestalten wie die früheren Minister Jean-Pierre Chevènement und Hubert Védrine zu Rate, die dem europäischen Integrationsprozess skeptisch gegenüberstehen. In Studententagen war es Chevènements Linkspatriotismus, der Macron in die Politik zog. Jetzt sucht er Inspiration bei dem Deutschlandkenner. Chevènement glaubt, für Frankreichs „Regeneration“ brauche es eine parteiübergreifende Regierung des „öffentlichen Heils“. Sogar mit dem rechtsnationalen Philippe de Villiers pflegt der Präsident einen regen Austausch. Villiers behauptete kürzlich, Macron sei dabei, die wahren staatsmännischen Werte zu entdecken, die hinter den Schlagwörtern Familie, Wurzeln, Grenzen und nationale Souveränität lägen. Das mag nur dem geschickten Marketing von Villiers neuem Buch über die „widerspenstigen Franzosen“ geschuldet sein, die mit der von Macron versprochenen „neuen Welt“ abrechnen.

Sicher ist jedoch, dass sich der Präsident von seinem ehemals wichtigsten Förderer, dem Lyoner Bürgermeister Gérard Collomb, losgesagt hat. So ließ er kommentarlos zu, dass Collomb aus der Partei La République en marche ausgeschlossen wurde, weil er bei den Kommunalwahlen mit der bürgerlichen Rechten paktiert. Collombs 2011 verfasstes Reformplädoyer „Wenn Frankreich aufwacht“ ist vom positiven Blick auf Deutschland geprägt und inspirierte Macrons Wahlkampf. Die Sorge, der Präsident könnte für den „dritten Akt“ seiner Amtszeit seinen Reformehrgeiz aufgeben, ist nicht unbegründet.

In der Regierungsfraktion wissen viele nicht mehr, „wo sie zuhause sind“, wie der Abgeordnete Jean-Louis Bourlanges kürzlich bemerkte. In einer Fernsehansprache am Sonntag will Macron Einblick in seine Pläne gewähren. Dann könnten seine Landsleute erfahren, wie er die „deutsche Krise des französischen Denkens“ überwinden will.