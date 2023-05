Aktualisiert am

Frankreichs Präsident Macron will die EU-Erweiterung beschleunigen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt den Beitrittskandidaten auf dem Westbalkan schon jetzt eine vertiefte Zusammenarbeit in Aussicht.

Für eine eigenständige Rüstungsindustrie in Europa: Der französische Präsident Emmanuel Macron in Bratislava Bild: AFP

Die Europäische Union darf keine Zeit mehr in ihrem Erweiterungsprozess verlieren und auf diesem Weg bereits konkrete Integrationsschritte für die Beitrittskandidaten setzen. Das ist die Botschaft, die sowohl der französische Präsident Emmanuel Macron, als auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch auf einer Sicherheitstagung in Pressburg (Bratislava) ausgesandt haben. Zugleich bekräftigten beide, wie auch Regierungschefs und Außenminister fast aller ostmitteleuropäischen Länder auf dem dreitägigen Globsec-Forum (Ungarn war als einziger Staat dieser Region nicht vertreten), dass Europa die Ukraine dauerhaft und standhaft unterstützen müsse, nicht zuletzt im eigenen Interesse.

Macron sagte, die EU-Erweiterung müsse „so schnell wie möglich“ erfolgen. „Hoffnung zu schenken und auf Zeit zu spielen, würde ein gewaltiger Fehler sein.“ Damit ging er deutlich über seine bisherige Positionierung hinaus, die dem Erweiterungsprozess Jahrzehnte zumaß. Auch bezüglich der Sicherheit der Ukraine wählte der französische Präsident starke Formulierungen. Auch wenn beim kommenden NATO-Gipfel in Vilnius voraussichtlich noch kein Beitritt be­schlossen werden könne, müsse das Bündnis der Ukraine „starke und konkrete Sicherheitsgarantien“ geben. Sie müssten deutlich über das Budapester Memorandum von 1994 hinausgehen, als unter anderen Russland der Ukraine verbindlich, aber ohne Garantien die Unverletzlichkeit der Grenzen zugesichert hatte – ein Versprechen, das bereits 2014 gebrochen wurde.

„Mit einem schlimmen Elektroschock aufgeweckt“

Bezüglich der NATO, der Macron 2019 noch den „Hirntot“ attestiert hatte, meinte der Präsident nun, das Bündnis sei durch den Überfall Russlands auf die Ukraine „mit einem schlimmen Elektroschock aufgeweckt“ worden. Allerdings mahnte er, nicht nur auf die Erfordernisse des Augenblicks zu achten, sondern auch die der Zukunft. „Das ist auch ein industrieller Aufwand.“ Das Momentum müsse für eine verstärkte und eigenständige europäische Rüstungsindustrie genutzt werden, sagte Macron, ohne ausdrücklich auf die deutsche Be­stellung amerikanischer Kampfflugzeuge einzugehen, die in Paris auf Kritik gestoßen ist.

Auch über eine gemeinsame eu­ropäische Luftabwehr und nukleare Ab­schreckung müsse in Europa diskutiert werden. Macron bezeichnete die Vereinigten Staaten als einen wichtigen Garanten der Sicherheit, doch müsse Europa unabhängig vom Ausgang der Wahlen dort zu eigenständiger Verteidigung in der Lage sein.

Macron sagte, die Europäische Politische Gemeinschaft sei ein wichtiger Teil der Anstrengungen, ersetze aber nicht die EU-Erweiterung. Damit bezog sich der französische Staatschef auf das 2022 gegründete Format, das Beitrittskandidaten einschließt und an diesem Donnerstag in der moldauischen Hauptstadt Chisinau zusammentritt. Er machte aber auch deutlich, dass es wichtig sei, bei den einzelnen Schritten die spezifischen Bedingungen der unterschiedlichen Länder zu beachten und unterschiedliche Formate zu finden. Die Länder des Westbalkans – von denen die Mehrzahl viel länger offiziellen Beitrittskandidatenstatus haben als die Ukraine und Moldau – müssten das verstehen.

Kommissionspräsidentin von der Leyen stellte auf dem Globsec-Forum einen Vier-Punkte-Plan vor, um die Länder des Westbalkans schon auf dem Weg zu einem möglichen Beitritt enger an die Europäische Union binden. Der Westbalkan soll demnach in Teile des Binnenmarkts eingebunden werden. Als Beispiele nannte sie den elektronischen Handel oder die Cybersicherheit. Parallel dazu sollten die Länder einen regionalen in­tegrierten Markt bilden, um für Investoren attraktiver zu werden. Die Länder sollten Reformen bei der Rechtssicherheit und Korruptionsbekämpfung be­schleunigen. Zugleich sollten zusätzliche EU-Mittel abrufbar sein.

„Neu ist: Wir erwarten nicht nur, dass sie Schritte zu uns gehen, sondern auch, dass wir Schritte auf sie zugehen.“ Auf diese Weise, so von der Leyen, sollten einige Vorteile der EU-Mitgliedschaft für die Länder des westlichen Balkans vorweggenommen werden. Das betrifft potentiell Albanien, Nordmazedonien, das Kosovo, Serbien, Montenegro und Bosnien-Hercegovina, die (noch) nicht Mitglieder der Europäischen Union sind.

Mit Blick auf die Unruhen im Norden des Kosovo rief von der Leyen „alle Seiten“ auf, die Lage nicht weiter zu verschärfen. Die Regierung des Kosovo hatte mit Polizeieinsatz versucht, in mehrheitlich von Angehörigen der serbischen Minderheit bewohnten Orten Bürgermeister einzusetzen, was zu Ausschreitungen führte. Denn die Bürgermeister waren zwar gewählt, doch wegen eines Wahlboykotts der ethnischen Serben nur mit einer Wahlbeteiligung von wenigen Prozent. Der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti verteidigte auf dem Globsec-Forum das Vorgehen.