Französisches Parlament : Macron fehlen die Frauen

Das erste Wort hatte am Dienstag ein Abgeordneter der rechtsextremen Partei Rassemblement National (RN) in der Nationalversammlung. Als Alterspräsident durfte der 79 Jahre alte José Gonzalez die Sitzung der neuen Legislaturperiode eröffnen. Proteste gab es nicht, als der rechtsex­treme Abgeordnete von einem „erneuerten Parlament“ sprach und eine größere Repräsentativität feststellte. Mit 89 Abgeordneten hat die extreme Rechte die Zahl ihrer Abgeordneten mehr als verzehnfacht.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Zum ersten Mal seit 1988 ist hingegen die Zahl der weiblichen Abgeordneten rückläufig. Wurden 2017 noch 224 Frauen gewählt, sind es jetzt 215. Der Frauenanteil in der Nationalversammlung ist damit auf 37 Prozent zurückgegangen. Das liegt vor allem daran, dass weniger Frauen für das Präsidentenlager in die Nationalversammlung eingezogen sind. Die Präsidentenfraktion zählt 99 Frauen, 2017 waren es 163 gewesen. Dieser Rückgang soll mit der Wahl von Frauen in die höchsten Funktionen wettgemacht werden. Die bisherige Vorsitzende des Rechtsausschusses und kurzzeitige Übersee-Ministerin Yael Braun-Pivet galt als aussichtsreichste Anwärterin auf die Präsidentschaft der Nationalversammlung und wurde am Dienstagabend im zweiten Wahlgang mit 242 Stimmen gewählt. Die 51 Jahre alte Juristin ist die erste Frau in Frankreich, die das hohe Amt bekleidet. Sie musste sich gegen die Repu­blikanerin Annie Genevard (LR), den RN-Abgeordneten Sébastien Chenu und die Kandidatin des Linksbündnisses, Fatiha Keloua-Hachi, durchsetzen. Auch der Fraktionsvorsitz der Präsidentenfraktion ist einer Frau, der Abgeordneten Aurore Bergé, übertragen worden. Braun-Pivet, Bergé und Premierministerin Elisabeth Borne nahmen schon vor der Abstimmung ein Foto auf, das „Frauenpower“ symbolisieren sollte.