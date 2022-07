Saudischer Kronprinz : Macron empfängt Bin Salman in Paris

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat seine Afrikatournee verkürzt, um den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman (MBS) am Donnerstagabend im Elysée-Palast zu einem Abendessen zu empfangen. Salman kam aus Athen nach Paris, wo ihn der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis empfangen hatte.

Nach dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi galt Salman in der EU als Persona non grata. Im Elysée-Palast beruft man sich auf die Realpolitik, um die Einladung des Kronzprinzen zu begründen. Im Gespräch sollte es um Energie- und Rüstungsgeschäfte gehen. Die Grünen protestierten gegen die Einladung. „Frankreich ist keine Fußmatte für Diktatoren, die sich auf der internationalen Szene rehabilitieren wollen“, äußerte der grüne Parteichef Julien Bayou. „Frankreich verscherbelt seine Di­plomatie für ein paar Tropfen Öl.“

Empörung über den „Mörderprinzen“

Die von Khashoggi vor seiner Ermordung 2018 begründete Nichtregierungsorganisation Democracy for the Arab World Now (DAWN) sowie die Schweizer Organisation Trial International strengten am Donnerstag eine Klage in Paris wegen „Beihilfe zu Folter und gewaltsamem Verschwinden“ gegen den Kronprinzen an. Sie berufen sich auf die universelle Gerichtsbarkeit.

Die Generalsekretärin von Amnesty International, die Französin Agnès Callamard, entrüstete sich darüber, wie Macron „den Mörderprinzen“ in Europa wieder salonfähig mache. „Der Besuch in Frankreich wie Joe Bidens Zusammenkunft in Saudi-Arabien ändern nichts daran, dass MBS ein Mörder ist“, sagte sie. Callamard hatte als UN-Sonderberichterstatterin für außergerichtliche Tötungen zum Fall Khashoggi ermittelt. Bereits im Dezember 2021 war Macron in Saudi-Arabien mit Salman zusammengetroffen.