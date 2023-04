Emmanuel Macron und Mark Rutte am Mittwochabend beim Abendessen in Amsterdam. Bild: Reuters

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat nach Wirbel um Aussagen von ihm zum Taiwan-Konflikt die geschlossene Haltung Frankreichs und Europas betont. Beiden sei am Status Quo sowie einer friedlichen Lösung der Frage gelegen, die Position sei konstant, sagte Macron am Mittwochabend in Amsterdam. Es gehe darum, die Einheit Europas gegenüber China zu schützen und ein einheitliches Herangehen der EU sicherzustellen. Allerdings unterstütze Frankreich keine Provokationen mit Blick auf Taiwan und sei für Klarheit und Respekt. Vor seiner China-Reise habe er sich zu dem Thema mit US-Präsident Joe Biden ausgetauscht.

Auf dem Rückflug von China hatte Macron in einem Interview gesagt: „Das Schlimmste wäre zu denken, dass wir Europäer bei diesem Thema Mitläufer sein sollten und uns an den amerikanischen Rhythmus und eine chinesische Überreaktion anpassen sollten.“ Demnach wäre es eine Falle für die Europäer, zu einem Zeitpunkt der Klärung der eigenen strategischen Position in fremden Krisen gefangen zu sein. Europa drohe dann Vasall zwischen den USA und China zu sein, obwohl man ein dritter Pol sein könne. Macron betonte in Amsterdam abermals die Unabhängigkeit Frankreichs. „Ein Verbündeter zu sein heißt nicht, ein Vasall zu sein.“ Frankreich habe „das Recht, für uns selbst zu denken“, betonte der Präsident.

„Das transatlantische Band ist essentiell“

Der niederländische Premier Mark Rutte stimmte Macron in seiner Forderung nach mehr strategischer Souveränität von Europa zu. „Europa muss nicht Spielfeld sein, sondern Spieler“, sagte Rutte in Amsterdam am Mittwoch. Europa müsse weniger abhängig werden unter anderem von China, wenn es um Grundstoffe und hochwertige Technologie gehe. Europa müsse auch geopolitisch eine deutliche Stimme bekommen, gerade im Blick auf die grünen und digitalen Ziele Europas. Rutte bestätigte aber zugleich, dass dies keine Schwächung des Bündnisses mit den USA sei. Europa sei zuverlässiger und fester Verbündeter der USA. „Das transatlantische Band ist essentiell.“

Macron verteidigte darüber hinaus seine umstrittene Rentenreform gegen andauernde Kritik und stellte einen Dialog mit den Gewerkschaften in Aussicht. Das Land müsse weiter vorankommen und er wolle mit den Sozialpartnern über den weiteren Gang der Dinge reden, sagte er am Vorabend neuer Proteste in Frankreich. Der Dialog im Geiste der Eintracht sei nötig, unabhängig davon, ob der Verfassungsrat die Reform am Freitag billigt oder Kritik anbringt, meinte Macron.

Die Reform, mit der das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre steigt, sei notwendig, es gehe auch um die Glaubwürdigkeit Frankreichs, sagte Macron. Die öffentlichen Haushalte müssten ins Gleichgewicht gebracht werden und er verteidige das französische Sozialmodell. Dafür aber müsse Frankreich mehr produzieren und sich reindustrialisieren. Von den Gegnern der Reform habe er keine Alternativen zu hören bekommen. Aus dem monatelangen Streit um die inzwischen beschlossene Reform hatte Macron sich weitgehend herausgehalten.

Am Donnerstag werden in Frankreich abermals Hunderttausende Demonstranten bei Protesten gegen die Reform erwartet. Am Freitag verkündet der Verfassungsrat das Ergebnis einer Überprüfung des Vorhabens. Er kann die Reform in Teilen oder vollständig kippen oder für verfassungskonform erklären. Macron will, dass die Reform bis Jahresende in Kraft tritt.