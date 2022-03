Humanitäre Rettung : Macron will Mariupol helfen. Aber wie?

Frankreich plant mit der Türkei und Griechenland „in den nächsten Tagen“ Tausende Menschen aus der schwer umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol zu retten und ihnen sicheres Geleit aus dem Kriegsgebiet heraus zu gewähren. So lautete eine der überraschenden Ankündigungen des französischen Präsidenten Em­manuel Macron am Freitagabend auf seiner Pressekonferenz zum Abschluss des Gipfelmarathons in Brüssel. Aus dem Elysée-Palast hieß es am Wochenende, der Ab­stimmungsprozess laufe auf Hochtouren. Vorangegangen war ein eindring­licher Appell des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an das französische Parlament, bei dem er die verzweifelte Lage in Mariupol mit Verdun verglich. Die verlustreiche Schlacht in Verdun im Jahr 1916 symbolisiert mit ihren Giftgasattacken in Frankreich wie keine andere das Grauen des Ersten Weltkrieges.

Macron nahm nach dem Appell des ukrainischen Präsidenten „sehr konkrete Diskussionen“ mit dem Bürgermeister von Mariupol auf. „Wir haben das in voller Transparenz und in enger Absprache mit Präsident Selenskyj gemacht“, sagte der französische Präsident. Er hoffe, so viele Partner wie möglich für diese humanitäre Hilfsaktion zu finden. Je schneller sie anlaufe, umso besser sei es. In Mariupol ist die Grundversorgung vieler Menschen mit Wasser, Nahrungsmitteln und Medikamenten nicht gesichert. Zur Zu­sammenarbeit mit Athen und Ankara sagte er, die Abstimmung mit „unseren Mi­nistern und unseren Hilfsorganisationen“ sei in vollem Gange.