Macron baut um : Frankreichs Regierung tritt zurück

Aktualisiert am

Für die „harten Zeiten“, die laut Präsident Emmanuel Macron auf Frankreich zukommen, will er am Freitag eine neue Regierungsmannschaft vorstellen. Premierminister Edouard Philippe wird nicht mehr dabei sein. Das hat der Elysée-Palast bestätigt. Es wurden bereits Umzugskartons ins Hotel Matignon gebracht, dem Dienstsitz der Premierminister.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Bislang verläuft alles nach dem Plan, den Macron nach der Wahlschlappe für seine Partei bei den Kommunalwahlen angekündigt hatte. Premierminister Philippe hat ihm am Freitag ein Rücktrittsgesuch unterbreitet, das der Präsident angenommen hat. Der Regierungschef führt die laufenden Geschäfte weiter, bis die neue Regierungsmannschaft steht. „In den nächsten Stunden“ soll das der Fall sein, hat der Präsident die Nachrichtenagentur AFP wissen lassen. Zunächst hatte er sich mehr Zeit ausbedungen und die neue Kabinettsliste „bis Mittwoch“ vorstellen wollen.

In einem am Freitag veröffentlichten Gespräch mit mehreren französischen Regionalzeitungen lobte er ausdrücklich seine herausragende Zusammenarbeit mit dem Regierungschef: „Seit drei Jahren ist er an meiner Seite und hat mit unterschiedlichen Regierungen eine vorzügliche Arbeit geleistet, wichtige und historische Reformen geleitet unter oft sehr schwierigen Bedingungen.“ Der Präsident fügte hinzu: „Ich muss Entscheidungen treffen, um einen neuen Weg zu begehen. Dafür wird es eine neue Mannschaft geben.“

Wie die Regionalzeitungen erläuterten, wurde eine erste Fassung des am Donnerstag geführten Interviews vom Elysée-Palast geändert. Darin hatte Macron auf die Frage, ob seine Beziehung zu Philippe beendet sei, erwidert: „Im Gegenteil.“ Der 49 Jahre alte Philippe, der im Präsidentenwahlkampf noch für die Republikaner kämpfte, erfreut sich großer Beliebtheit im Land. In seiner Heimatstadt Le Havre in der Normandie gaben ihm 58 Prozent der Wähler bei den Kommunalwahlen ihre Stimme. Er kehrt nun ins Rathaus der Hafenstadt zurück. Philippes ruhige und besonnene Art hob sich während der Pandemie von Macrons Auftritten ab.

Schon wird darüber spekuliert, dass Philippe zu einem ernstzunehmenden Rivalen für Macron bei den Präsidentenwahlen erwachsen könnte. Laut einer jüngsten Umfrage wünschten sich 57 Prozent der Franzosen, dass Philippe Regierungschef bleibt.

Mehr zum Thema 1/

Macron aber hat Gerüchte verbreiten lassen, dass er eine Frau nominieren will. Seit Edith Cresson 1991 gab es in Frankreich keine weiblichen Regierungschefs. Cresson wurde damals nominiert, weil Präsident Mitterrand selbst die Regierungsgeschäfte führen wollte. Das Experiment, das elf Monate dauerte, gilt als abschreckendes Beispiel. Nun schwebt Macron laut spekulativen Berichten vor, die kaum profilierte Verteidigungsministerin Florence Parly zur Regierungschefin zu machen. Die 57 Jahre alte frühere Sozialistin hat bei Air France und bei der Staatsbahn SNCF Karriere gemacht. Ihr einziger Versuch, die Gunst der Wähler zu gewinnen, scheiterte bei den Parlamentswahlen 2002. Als Verteidigungsministerin ist sie durch ihren engen Draht zum Elysée-Palast aufgefallen.